Kedden a Politico, majd a Guardian is megírta, hogy Brüsszelben abban reménykednek, hátha a Tisza Párt győz a választáson és akkor végre felvehetik Ukrajnát az EU-ba – írta Orbán Balázs a Facebook-bejegyzésében.

Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója

Fotó: MTI/Kocsis Zoltán

A miniszterelnök politikai igazgatója hozzátette:

Szerdán már a BBC is kénytelen volt beszámolni az ukrán háborús maffia működéséről – a szálak egészen Zelenszkij elnökig vezetnek. Csütörtökön Ruff Bálint, a Tisza Párt kampányguruja bevallja, hogy teljes mértékben Ukrajna mellett vannak, csak a választásokig erről nem szabad beszélni.

Mindezt a Partizán Tiszát segítő választási műsorában, amit az EU finanszíroz. És még csak péntek van – zárta a bejegyzését Orbán Balázs.