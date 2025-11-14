Hírlevél

Bombameglepetés: Zelenszkij is érintett lehet az ukrán háborús maffia ügyben

Orbán Balázs

Már a BBC is kénytelen volt beszámolni az ukrán háborús maffia működéséről

Kedden a Politico, majd a Guardian is megírta, hogy Brüsszelben abban reménykednek, hátha a Tisza Párt győz a választáson, és akkor végre felvehetik Ukrajnát az EU-ba. Szerdán már a BBC is kénytelen volt beszámolni az ukrán háborús maffia működéséről – a szálak egészen Zelenszkij elnökig vezetnek. Csütörtökön Ruff Bálint, a Tisza Párt kampányguruja bevallja, hogy teljes mértékben Ukrajna mellett vannak, csak a választásokig erről nem szabad beszélni – írta Orbán Balázs a Facebook-bejegyzésében.
Orbán BalázsukrajnaTisza PártEUmaffiaállamZelenszkijHáború UkrajnábanmaffiaukránVolodimir Zelenszkij

Kedden a Politico, majd a Guardian is megírta, hogy Brüsszelben abban reménykednek, hátha a Tisza Párt győz a választáson és akkor végre felvehetik Ukrajnát az EU-ba – írta Orbán Balázs a Facebook-bejegyzésében.

Budapest, 2025. október 21. Orbán Balázs, a Mathias Corvinus Collegium (MCC) kuratóriumi elnöke, a miniszterelnök politikai igazgatója köszöntőt mond az MCC Vezetőképző Akadémiájának Sailing in Storm (Viharban vitorlázni) címmel megrendezett konferenciáján a budapesti MCC Központban 2025. október 21-én. MTI/Kocsis Zoltán
Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója 
Fotó: MTI/Kocsis Zoltán

A miniszterelnök politikai igazgatója hozzátette:

Szerdán már a BBC is kénytelen volt beszámolni az ukrán háborús maffia működéséről – a szálak egészen Zelenszkij elnökig vezetnek. Csütörtökön Ruff Bálint, a Tisza Párt kampányguruja bevallja, hogy teljes mértékben Ukrajna mellett vannak, csak a választásokig erről nem szabad beszélni

Mindezt a Partizán Tiszát segítő választási műsorában, amit az EU finanszíroz. És még csak péntek van – zárta a bejegyzését Orbán Balázs.

