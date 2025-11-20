Hírlevél

Ha nem akarja, hogy az ukrán háborús maffia nyúlja le a magyarok pénzét, töltse ki a nemzeti konzultációt!

Tegnap, 12:06
Egészen elképesztő, ami most zajlik. Brutális korrupciós botrány robbant ki Ukrajnában: kiderült, hogy Zelenszkij miniszterei és barátai egy egész ukrán háborús maffiát működtettek, amely eurómilliárdokat nyúlt le – közölte Hidvéghi Balázs, aki hangsúlyozta, közben ukrán emberek ezrei halnak meg a háborúban, és milliók szenvednek.
A kormánypárt országgyűlési képviselője hangsúlyozta, Brüsszel eddig is milliárdokat költött Ukrajnára és a háborúra az európai emberek pénzéből, most pedig még többet akar. 

– Ursula von der Leyen a brüsszeli bitottság elnöke levelet írt minden miniszterelnöknek, hogy adjunk még több pén Ukrajnának, most épp "potom" 135 miliárd eurót kérnek. 

Mindezt úgy, hogy már az egész világ tudja, ezek a pénzek az ukrán háborús maffiához kerülnek, akik luxusban élnek, és aranyvécéken trónolnak. Brüsszel nemcsak pénzt kérnek tőlünk, hanem adóemeléseket és megszorításokat is elvár, hogy még több pénzt hajthasson be a háborúra – emelte ki a poltikus.

Úgy folytatta, mi erre eddig mindig nemet mondtunk, 

de Brüsszel és az itthoni bábjai el akarják  venni a családi adókedvezményeket, az anyák szja-mentességét, megszüntetnék a rezsicsökkentést, és brutálisan megemelnék az adókat, sőt, még a nyugdíjakat is megadóztatnák. 

Hidvéghi Balázs közölte, épp azért indította el a magyar kormány a nemzeti konzultációt, hogy tiltakozzunk az adóemelések ellen, most pedig a korábbiaknál is nyomósabb okunk van erre. – Tehát, ha nem akarja, hogy az ukrán háborús maffia nyúlja le a magyarok pénzét, töltse ki a nemzeti konzultációt! – fogalmazott.

 

