A kormánypárt országgyűlési képviselője hangsúlyozta, Brüsszel eddig is milliárdokat költött Ukrajnára és a háborúra az európai emberek pénzéből, most pedig még többet akar.

– Ursula von der Leyen a brüsszeli bitottság elnöke levelet írt minden miniszterelnöknek, hogy adjunk még több pén Ukrajnának, most épp "potom" 135 miliárd eurót kérnek.

Mindezt úgy, hogy már az egész világ tudja, ezek a pénzek az ukrán háborús maffiához kerülnek, akik luxusban élnek, és aranyvécéken trónolnak. Brüsszel nemcsak pénzt kérnek tőlünk, hanem adóemeléseket és megszorításokat is elvár, hogy még több pénzt hajthasson be a háborúra – emelte ki a poltikus.

Úgy folytatta, mi erre eddig mindig nemet mondtunk,

de Brüsszel és az itthoni bábjai el akarják venni a családi adókedvezményeket, az anyák szja-mentességét, megszüntetnék a rezsicsökkentést, és brutálisan megemelnék az adókat, sőt, még a nyugdíjakat is megadóztatnák.

Hidvéghi Balázs közölte, épp azért indította el a magyar kormány a nemzeti konzultációt, hogy tiltakozzunk az adóemelések ellen, most pedig a korábbiaknál is nyomósabb okunk van erre. – Tehát, ha nem akarja, hogy az ukrán háborús maffia nyúlja le a magyarok pénzét, töltse ki a nemzeti konzultációt! – fogalmazott.