Orbán Balázs: Ali baba már megvan, de ki a 40 rabló?

Orbán Balázs rámutat, hogy a botrány magas szinten érint embereket Ukrajnában. Az egyik fő alak Timur Mindics, aki Ali baba álnéven vett részt az illegális ügyletekben.

Orbán Balázs: Az ukrán háborús maffiát meg kell állítani. Fotó: Facebook / Orbán Balázs

Timur Mindics, Zelenszkij elnök régi üzlettársa, de érintettek még miniszterek és elnöki bizalmasok is.

Az ukrán háborús maffiával kapcsolatosan eddig ismert részletek után az sem lenne meglepő, ha Ali baba mellett felfednék a 40 rabló kilétét is”

– jelzi Orbán Balázs, és azt is felveti,

hogy valójában hogyan használták fel Zelenszkij elnök körei az országba áramló hatalmas európai támogatásokat.”

Sajnos Ursula von der Leyent mindez láthatóan nem zavarja, és további pénzeket kér a háború folytatásához. Azonban ez egy őrült ötlet, és nem szabad további erőforrásokat az ukrán háborús maffia finanszírozására fordítani.

Ursula von der Leyen a magyarok válaszára számíthat, a pénzére viszont nem!”

– zárta szavait Orbán Balázs.