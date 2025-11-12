A fél ukrán kormány öles léptekkel halad a börtönbe gyakorlatilag

Gyakorlatilag a fél ukrán kormány és ezeken a kormányzati szereplőkön kívüli figurák, Zelenszkij közeli barátai öles léptekkel haladnak a börtön felé. Ez látszik a friss hírekből. Az látszik, hogy az ukrán háborús maffia lebukott – mondta Menczer Tamás a videójában.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök

(Fotó: STRINGER/MTI/EPA)

A kormánypártok kommunikációs igazgatója kifejtette:

Ezzel kapcsolatban azt szeretném mondani, hogy Ukrajna uniós tagsága amellett, hogy azt is jelentené, hogy a háborút behozzák Európába, amellett azt is jelentené, hogy a pénzt meg kiviszik Ukrajnába. És az is látszik most a friss hírekből, hogy azt a pénzt, amit eddig Ukrajnába küldött Európa, és amit még szeretne odaküldeni Brüsszel, annak a pénznek a jelentős részét az ukrán háborús maffia lenyúlja. És szintén a friss hírekben volt látható, hogy

az egyik ilyen gyanúsított figura, Zelenszkij közeli jó barátja milyen körülmények között él. És az látható a nemzetközi sajtóban, hogy aranyozott a vécéje is. Arra szeretném halkan felhívni a figyelmet, hogy ilyesmit legutóbb az 1989-ben megbukott román diktátornál, Ceausescunál láthattunk, ilyen felvételeket és ilyen híreket. Tehát még egy ok az, amit jelenleg látunk a hírekben, még egy ok arra, hogy nemet mondjunk Ukrajna uniós tagságára, és nemet mondjunk arra, hogy az európaiak, így a magyarok pénzét Brüsszel Ukrajnába küldje!

– zárta Menczer Tamás a videóját.