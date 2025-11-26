Durvább ügyek is vannak Ukrajnában, mint az arany budi – íme 10 súlyos korrupciós ügy

Korábban a Nemzeti Korrupcióellenes Iroda és a speciális ügyészség (NABU) 15 hónapig vizsgálta azt a szervezett hálózatot, amely az állami atomenergia-vállalat szerződésein 10–15 százalékos visszaosztást követelt. A nyomozók szerint egy volt kormánytanácsadó és az Energoatom biztonsági igazgatója irányította a rendszert. A visszaélésekben az elnök régi üzlettársa, Timur Mindics is érintett, aki időközben külföldre menekült – írja a Demokrata.

Ukrán korrupció: tíz botrány, amely durvább az arany budinál Fotó: DIEGO RADAMES / ANADOLU

1. Eltűnt aknavetőgránátok 1,5 milliárd hrivnya értékben

A Lviv Arsenal 100 ezer aknavetőgránátot vállalt leszállítani, az előleget megkapta, az eszközök azonban soha nem érkeztek meg. A teljes összeget külföldi számlákra utalták, öt ember ellen emeltek vádat.

2. Hamis katonai ruházat: 1,16 milliárd hrivnya kár

Igor Hrynkevych cégei óriási tendereket nyertek, de nem tudták teljesíteni a szerződéseket. A leszállított felszerelés rossz minőségű volt, a vállalkozó pedig később megpróbálta megvesztegetni a hatóságokat.

3. OLAF-vizsgálat: 91 millió eurónyi szabálytalanság

A lengyel stratégiai tartalékügynökség közbeszerzéseinél verseny nélküli döntések, indokolatlan előlegek és akár 40 százalékos felárak jelentek meg az Ukrajnának szánt generátorok beszerzésénél.

4. Túlárazott humanitárius tészta

Két miniszterhelyettes háromszoros áron vásárolt tésztát a frontközeli lakosságnak. A túlárazás miatt 63 milliónyi kár keletkezett.

5. Dróntender cseh módra: százmilliós árfelhajtás

A Reactive Drone nyolc drónt 36 millió koronáért vett, majd 692 millióért adta tovább az ukrán hadseregnek. A profit jelentős része kínai számlákra vándorolt, a cégvezetőt adóelkerüléssel vádolják.

6. Silány golyóálló mellények 91 millió euróért

A bolgár Mimaltemer több tízezer mellényt és uniformist adott el Ukrajnának 33 százalékos felárral, miközben az eszközök minősége erősen kifogásolható volt.

7. Kharkivoblenergo: ötszörös árak és 132 millió hrivnya felár

A NABU és a SAPO egy olyan csoportot leplezett le, amely előre kiválasztott cégeknek juttatta a szerződéseket. A társaság 12,5 millió hrivnya tényleges kárt szenvedett, de 120 millió hrivnya felárat ismertek el később visszafoglalhatónak.