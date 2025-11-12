Hírlevél

V Naszályi Márta

„Nem tud azonosulni” – kilépett a Párbeszédből V. Naszályi Márta

Kilépett a Párbeszédből V. Naszályi Márta, a budai Várnegyed korábbi polgármestere. A politikus döntését azzal indokolta, hogy nem tud azonosulni a párt jelenlegi irányvonalával. A bejelentésre Kocsis Máté és Hont András is reagált a közösségi oldalán.
V Naszályi Márta

A politikus azzal indokolta döntését, hogy nem tud azonosulni a párt jelenlegi irányvonalával, és már nem érzi úgy, hogy a szervezet képviselné azokat az értékeket, amelyek miatt korábban csatlakozott.

Budapest, 2024. február 29. V. Naszályi Márta (Momentum-DK-MSZP-Párbeszéd-LMP-Jobbik-Várunk Egyesület) polgármester az I. kerületi önkormányzat képviselő-testületi ülésének elején 2024. február 29-én. Ezen a napon Böröcz László, a Budavári Fidesz elnöke, polgármesterjelölt a Budavári Önkormányzat épületénél tartott sajtótájékoztatóján elmondta, hogy jelentősen túlárazott szerződést kötött a V. Naszályi Márta vezette I. kerületi önkormányzat, amelynek nyomán 17 millió forintot fizettek ki a 8 milliós beruházásért. MTI/Hegedüs Róbert
V. Naszályi Márta, a Párbeszéd-Zöldek korábbi I. kerületi polgármestere (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)

A hírről először Hont András közölte a Facebook-oldalán: 

V. Naszályi Márta kilép a Párbeszédből. Még ez is! A Párbeszéd az a párt, amelyik akkor is szét tud szakadni, ha csak egy tagja van” 

– írta a publicista ironikusan.

Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője így reagált a hírre:

Kilépett a Párbeszédből V. Naszályi Márta, mert nem tud azonosulni a párt jelenlegi irányvonalával. Az vajon mi lehet? És mi volt eddig?

Ami Gyurcsánynak Őszöd, az a Tiszának Etyek

A volt I. kerületi polgármester korábban is a figyelem középpontjába került. Idén februárban a BRFK nyomozást rendelt el az I. kerületi önkormányzatnál, hűtlen kezelés gyanúja miatt. 

V. Naszályi Márta polgármesterségének utolsó napjaiban 71 millió forint jutalom kifizetését engedélyezte, amelyre nem volt fedezet a költségvetésben. 

A távozó jegyző ebből mintegy 16 millió forintot kapott.

A Várnegyed új polgármestere, a fideszes Böröcz László akkor azt ígérte, hogy visszaszerzik az összeget a kerületnek, és szociális kiadásokra fordítják.

 

