„Nem tud azonosulni” – kilépett a Párbeszédből V. Naszályi Márta

A politikus azzal indokolta döntését, hogy nem tud azonosulni a párt jelenlegi irányvonalával, és már nem érzi úgy, hogy a szervezet képviselné azokat az értékeket, amelyek miatt korábban csatlakozott.

V. Naszályi Márta, a Párbeszéd-Zöldek korábbi I. kerületi polgármestere (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)

A hírről először Hont András közölte a Facebook-oldalán:

V. Naszályi Márta kilép a Párbeszédből. Még ez is! A Párbeszéd az a párt, amelyik akkor is szét tud szakadni, ha csak egy tagja van”

– írta a publicista ironikusan.

Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője így reagált a hírre: