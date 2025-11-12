„Nem tud azonosulni” – kilépett a Párbeszédből V. Naszályi Márta

A politikus azzal indokolta döntését, hogy nem tud azonosulni a párt jelenlegi irányvonalával, és már nem érzi úgy, hogy a szervezet képviselné azokat az értékeket, amelyek miatt korábban csatlakozott.
A hírről először Hont András közölte a Facebook-oldalán:
V. Naszályi Márta kilép a Párbeszédből. Még ez is! A Párbeszéd az a párt, amelyik akkor is szét tud szakadni, ha csak egy tagja van”
– írta a publicista ironikusan.
Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője így reagált a hírre:
Kilépett a Párbeszédből V. Naszályi Márta, mert nem tud azonosulni a párt jelenlegi irányvonalával. Az vajon mi lehet? És mi volt eddig?
A volt I. kerületi polgármester korábban is a figyelem középpontjába került. Idén februárban a BRFK nyomozást rendelt el az I. kerületi önkormányzatnál, hűtlen kezelés gyanúja miatt.
V. Naszályi Márta polgármesterségének utolsó napjaiban 71 millió forint jutalom kifizetését engedélyezte, amelyre nem volt fedezet a költségvetésben.
A távozó jegyző ebből mintegy 16 millió forintot kapott.
A Várnegyed új polgármestere, a fideszes Böröcz László akkor azt ígérte, hogy visszaszerzik az összeget a kerületnek, és szociális kiadásokra fordítják.