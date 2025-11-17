Orbán Balázs: A V4 nem követi vakon Brüsszelt

Már az 1335-ös visegrádi királytalálkozó is a nyugat túlkapásai ellen jött létre, és ennek mintáján alkották újra az együttműködést az alapító országok. A 2022-ben kirobbant orosz-ukrán háború azonban szétverte a V4-eket, de most ismét van esély erre, hogy ez a szövetség ellenpont legyen a nyugat-európai országokkal szemben.
Orbán Balázs Karol Nawrockira hivatkozva kijelentette:
Újra kell aktiválni a visegrádi csoportot, és térségünkben olyan együttműködési formákra van szükség, amelyek révén Lengyelország, Szlovákia, Csehország és Magyarország is érvényesítheti álláspontját a nemzetközi színtéren.”
A V4-ek 1991-es alapításuk óta szoros szövetségben álltak egymással, és az EU-ba is együtt léptek be 2004-ben. Azóta folyamatosan ellenpólusa volt a magországoknak, akik megpróbálták ráerőltetni az akaratukat a később csatlakozókra.
Az orosz-ukrán háború kitörésekor sikerült éket verni a szövetség országai közé, és Magyarországot elszigetelték a háborúpárti vezetők. Mostanra azonban megváltozott minden.
Magyarországon Orbán Viktorral, Szlovákiában Fico miniszterelnökkel, Lengyelországban Nawrocki elnök megválasztásával és most Csehországban Babis elnök visszatérésével ismét olyan vezetők állnak a Visegrádi Négyek élén, amelyek érdekeltek az erős közép-európai együttműködésben”
– emlékeztetett Orbán Balázs.
Közép-Európa országai rendelkeznek olyan erővel, ami bizonyítottan elég lehet
a gazdasági együttműködés és a migrációval szembeni fellépés során is.”
– mutatott rá Orbán Balázs.
Ezzel ismét felértékelődik Közép-Európa józansága.
Mi készen állunk”
– zárta sorait a politikus.