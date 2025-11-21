Vérfagyasztó beszédet tartott a francia vezérkari főnök – ez ma az európai valóság!

Hírlevél

1 órája
„Vérfagyasztó. Ezt a beszédet mindenkinek hallania kell! Ez ma az európai valóság!” – fűzte hozzá Hollik István ahhoz a Facebook-videóhoz, amelyen a francia vezérkari főnök beszél egy párizsi rendezvényen. Fabien Mandon a felvételen faarccal arról beszél, hogy a franciáknak „bele kell törődniük abba, hogy elveszíthetik fiaikat” egy közelgő háborúban.
háborús készülődésBrüsszelháborúpártivezérkari főnökFranciaországfegyverkezésHollik István

A KDNP-s parlamenti képviselő által megosztott videón a francia vezérkari főnök meglepő nyíltsággal beszél a háborús felkészülésről és a háborúval várhatóan járó emberveszteségekről. Fabien Mandon a videóban kifejti, hogy 

a francia társadalomnak fel kell készülnie az áldozatokra, mert szerinte csak így lehet „megállítani a moszkvai rezsimet”. 

A tábornok hangsúlyozza: minden tudásra, gazdasági erőre és demográfiai tartalékra szükség lesz ahhoz, hogy Európa elrettentő erőt mutasson.

Emmanuel Macron francia elnök (k) katonákkal a francia nemzeti ünnep alkalmából tartott hagyományos párizsi díszszemle végén, 2025. július 14-én. MTI/EPA POOL/Mohamed Badra
Emmanuel Macron köztársasági elnök (k) katonákkal a francia nemzeti ünnep alkalmából tartott párizsi díszszemlén, 2025. július 14-én (Fotó: MTI/EPA Pool/Mohamed Badra)

„Ami hiányzik – és ebben önöknek nagy szerepük van –, az a lelki erő, hogy elfogadjuk: áldozatokat kell hoznunk azért, hogy megvédjük azt, amik vagyunk” – fogalmazott a francia haderő vezetője.

Emellett arról is beszélt, hogy 

a katonák, akik ma a világ számos pontján szolgálnak, 18 és 27 év közötti fiatalok, és mind francia településekről érkeznek.

„A küldetésükben csak akkor fognak helytállni, ha érzik, hogy az ország kitart mellettük. 

Ha az ország meginog, mert nem kész elfogadni, hogy elveszíti a gyermekeit… akkor veszélyben vagyunk” 

– jelentette ki a vezérkari főnök.

Magyar nem a brüsszeli háborús tervekre

Mint ismert, Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke a hét elején levélben hívta fel az uniós tagországok vezetőit arra, hogy további 135 milliárd euróval járuljanak hozzá Ukrajna felfegyverzéséhez, illetve vegyenek fel közös hitelt a háború finanszírozására. A brüsszeli javaslatra Orbán Viktor válaszlevélben reagált, melynek részleteiről a miniszterelnök a Kossuth Rádiónak adott interjúban beszélt péntek reggel.

Orbán Viktor: Meg kell akadályozni, hogy az európaiak belemeneteljenek a háborúba

 

