Egy volt SZDSZ-es kiskirály lányával hódítana Zala vármegyében a Tisza

Újabb példával bővült a lista, amely megerősíti: a Tisza-jelöltek között hemzsegnek a baloldali arcok. A Magyar Nemzet szúrta ki, hogy Zala vármegye 2-es választókerületében a hévízi ex-SZDSZ-es Vértes Árpád lánya, Vértes Erzsébet az egyik induló, aki jelenleg független önkormányzati képviselő a fürdővárosban és business health coachként is dolgozik.

Vértes Árpád és lánya, Vértes Erzsébet a tavalyi önkormányzati választás előtt (Forrás: Facebook)

A hírportál emlékeztetett, Vértes Erzsébet korábban többször is megjelent Magyar Péter kampányeseményein, július 28-án például a Tisza-elnök mellett ült az aktuális országjárás hévízi állomásán tartott fórumon. Az itt elmondott beszéde elején Magyar Péter magát Vértes Árpádot is méltatta, mondván, talán ő a legnagyobb fradista a földtekén, és még a házukba is elment, hogy személyesen egyeztessenek.

Vértes Árpád nem vetette meg az örömlányok társaságát

De mit is érdemes tudni a „földteke legnagyobb fradistájáról”? A Magyar Nemzet ismertetése szerint Vértes Andrást 1964-től a hévízi Piroska Étterem és Panzió, illetve két húsbolt tulajdonosa. Politizálni csak 30 évvel később kezdett: 1994-ben polgármesternek választották Hévízen és egészen 2010-ig, a baloldal bukásáig a település élén maradt.

A politikus tehát 16 évig vezette Hévíz városát, amit saját véleménye szerint olyan jól csinált, hogy 2010-ben 4 millió forint jutalmat szavazott meg magának.

A hévízi választók ezt nem így gondolták, ugyanis leváltották a politikust a város éléről és a Fidesz–KDNP jelöltjét választották polgármesternek. Emlékezetes, Káncz Csaba szeptemberben elképesztő dolgokat állított a bukott polgármesterről. A balliberális geopolitikai szakértő szerint az egykori SZDSZ-es politikus a panziójában kötötte meg a legdurvább üzleteit, ahol gyakran örömlányok is megjelentek. A hajmeresztő történetet a Magyar Nemzet hasábjain tudja elolvasni.