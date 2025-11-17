Vitályos Eszter: A zöldenergia a jövő!

A Napenergia Plusz Programnak csak nyertesei vannak: már több mint 15 ezer család élvezi a napenergia erejét! – számolt be közösségi oldalán Vitályos Eszter kormányszóvivő.
Vitályos Eszter közölte, hogy a 2024. január 15-én indult program rendkívül sikeres, a pályázók akár 5 millió Ft vissza nem térítendő támogatás kaphatnak energiatárolóval kiegészített napelemrendszer telepítésére.
A kormány eddig 86 milliárd forintot ítélt oda, de több program is segíti a családokat és a vállalkozásokat a zöldenergia tárolásában.
A Jedlik Ányos Energetikai Program 50 milliárd forintos keretösszegű pályázata a cégeket ösztönzi ipari energiatárolók telepítésére.
Ez nem csak energia: ez szabadság, megtakarítás, jövő”
– zárja gondolatait Vitályos Eszter.
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!