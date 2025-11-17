Hírlevél

Rendkívül

Drámai fordulat a Lukoil-ügyben: nem találja ki, ki jelentkezett vevőként

A számok nem hazudnak: lesújtó adatok Rossi idei teljesítményéről

Vitályos Eszter: A zöldenergia a jövő!

A Napenergia Plusz Programnak csak nyertesei vannak: már több mint 15 ezer család élvezi a napenergia erejét! – számolt be közösségi oldalán Vitályos Eszter kormányszóvivő.
Vitályos Eszter közölte, hogy a 2024. január 15-én indult program rendkívül sikeres, a pályázók akár 5 millió Ft vissza nem térítendő támogatás kaphatnak energiatárolóval kiegészített napelemrendszer telepítésére.

Vitályos Eszter
Vitályos Eszter. Fotó: Facebook / Vitályos Eszter

A kormány eddig 86 milliárd forintot ítélt oda, de több program is segíti a családokat és a vállalkozásokat a zöldenergia tárolásában.

A Jedlik Ányos Energetikai Program 50 milliárd forintos keretösszegű pályázata a cégeket ösztönzi ipari energiatárolók telepítésére.

Ez nem csak energia: ez szabadság, megtakarítás, jövő” 

– zárja gondolatait Vitályos Eszter.

 

