Vitályos Eszter: Ön szeretne ilyen Tisza-nyugdíjadó csekket fizetni?

Igen, jól hallják. A Tisza Párt nem elégszik meg a munkabérek megadóztatásával, most már a nyugdíjakra is rátenné a kezét, ráadásul 20 százalékos nyugdíjadót terveznek. Ez azt jelentené, hogy a magyar emberek évtizedes munkájának gyümölcsét, a megérdemelt nyugdíjat újra megadóztatnák csak azért, hogy Brüsszel háborús terveit finanszírozni tudják. Ez a valóság. A Tisza Párt és vezetői Brüsszel bábjai. Nem a magyar emberekért dolgoznak, hanem azoknak engedelmeskednek, akik idegen érdekekből akarják sarokba szorítani hazánkat! Most őszintén, ki szeretne ilyen Tisza-adó csekket fizetni?”