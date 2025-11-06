Hírlevél

Rendkívüli

Most érkezett! Lemondott a cseh koalíciós kormány

Vitályos Eszter

Vitályos Eszter: Ön szeretne ilyen Tisza-nyugdíjadó csekket fizetni?

44 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A Tisza Párt nem elégszik meg a munkabérek megadóztatásával, most már a nyugdíjakra is rátenné a kezét, ráadásul 20 százalékos nyugdíjadót terveznek. Ez azt jelentené, hogy a magyar emberek évtizedes munkájának gyümölcsét, a megérdemelt nyugdíjat újra megadóztatnák csak azért, hogy Brüsszel háborús terveit finanszírozni tudják. Ez a valóság. A Tisza Párt és vezetői Brüsszel bábjai – mondta a videójában a kormányszóvivő.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Vitályos EszterTisza PártTisza-csomagTisza-adónyugdíjak

„Ön szeretne ilyen Tisza-nyugdíjadó csekket fizetni? Havonta minimum 30 ezer forintot kellene befizetnie minden magyar nyugdíjasnak a Tisza Párt adóhivatalába” – mondta a videójában Vitályos Eszter, majd kifejtette:

Igen, jól hallják. A Tisza Párt nem elégszik meg a munkabérek megadóztatásával, most már a nyugdíjakra is rátenné a kezét, ráadásul 20 százalékos nyugdíjadót terveznek. Ez azt jelentené, hogy a magyar emberek évtizedes munkájának gyümölcsét, a megérdemelt nyugdíjat újra megadóztatnák csak azért, hogy Brüsszel háborús terveit finanszírozni tudják. Ez a valóság. A Tisza Párt és vezetői Brüsszel bábjai. Nem a magyar emberekért dolgoznak, hanem azoknak engedelmeskednek, akik idegen érdekekből akarják sarokba szorítani hazánkat! Most őszintén, ki szeretne ilyen Tisza-adó csekket fizetni?”

– zárta a videóját a kormányszóvivő.

