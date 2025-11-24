Vitézy Dávidnak rossz hétfője van, nem bírta ki kötekedés nélkül – helyre is tették

„Ne ferdítsen, Képviselő Úr!” – reagált Vitézy Dávid legújabb bejegyzésére közösségi oldalán Szentkirályi Alexandra, a kormánypártok budapesti frakcióvezetője. A Podmaniczky Mozgalom vezetője ugyanis azt javasolta a fővárosi Fidesznek, hogy amennyiben segíteni szeretnék a Petőfi híd felújítását, akkor „ne párhuzamos előterjesztésekkel tegye, hanem próbálja elérni a Tarlós főpolgármestersége idején létező kormányzati támogatást az országos közúthálózati szereppel bíró hálózati elemekre”. Cinikusan hozzátette, ha az utóbbi módon nem szeretnék, akkor adják oda a Lánchíd 6 milliárdját, „amit évek óta nem sikerül valahogy”.

Vitézy Dávid a Petőfi híd felújítása miatt támadta a fővárosi Fideszt, Szentkirályi Alexandra nem várt sokat a válasszal (Forrás: Facebook)

A két bejegyzés előzménye, hogy Szentkirályi Alexandra Facebook-bejegyzésben nehezményezett az Indexre. A hírportál címlapra helyezett ki egy cikket arról, hogy Vitézy Dávidék javaslatot nyújtottak be a Petőfi híd felújításáról. Szentkirályi azonban felhívta a figyelmet arra, a Fidesz frakciója már korábban adott be ez ügyben előterjesztést és már szeptemberben felszólították a közgyűlést: tárgyalja újra a kormánnyal és az Európai Bizottsággal az uniós források felhasználását, hogy a Petőfi híd felújítása elsőbbséget élvezzen a kevésbé sürgető projektekhez képest.

Karácsony Gergely szerződést szegett

Szentkirályi Alexandra válaszában először Vitézynek a Lánchíddal kapcsolatos megjegyzésre reagált. Emlékeztetett, a korábbi, eredményesen lezárt Tarlós-féle közbeszerzést Karácsonyék érvénytelenítették, és az új kiírás alapján a Lánchíd felújítása végül ötmilliárd forinttal többe került, kisebb műszaki tartalommal készült el, hatvanszorosára emelték a fizetendő előleget, és megfelezték a kötbért.

A Lánchíd 6 milliárdja pedig azért nem érkezik, mert Karácsony szerződést szegett, és nem biztosította a 18 hónapos lezárás után az eredeti közlekedési rend visszaállítását, hanem kitiltotta az autós forgalmat

– mutatott rá.

Vitézy Dávid a kormányra mutogat

A fővárosi Fidesz frakcióvezetője a Petőfi hídra rátérve pedig emlékeztetett: a híd a fővárosé, a főváros feladata felújítani.

Hogy jut eszébe önnek itt is a kormányra mutogatni? Hát minek van a főváros, ha mindent a kormány kell megcsináljon helyette?

– írta.