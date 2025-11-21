Döbbenet! Von der Leyenék Magyarország egész éves költségvetését akarják az ukrajnai háborúra költeni

A héten bejelentette Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnök asszonya, hogy további 160 milliárd euróval kívánja támogatni Ukrajnát és az ott zajló háborút – mondta el Kocsis Máté.
A héten bejelentette Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnök asszonya, éppen most mondtuk el a sajtónak, hogy további 160 milliárd euróval kívánja támogatni Ukrajnát és az ott zajló háborút – mondta Kocsis Máté a videójában.
A Fidesz országgyűlési frakcióvezetője hozzátette:
Na most a 160 milliárd euróról annyit, hogy azt úgy képzeljék el azt az összeget, mint egész Magyarországnak az egy egész éves költségvetését. Nagyjából, nem pontosan, de nagyjából. Tehát ennyi pénzt megint bele akarnak tolni ebbe az öldöklésbe, ahelyett, hogy az európai polgárokra fordítanák
– hangsúlyozta Kocsis Máté.
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!