Valami Amerika! – írta Szentkirályi Alxandra Orbán Viktor washingtoni utazása napján. A Fidesz fővárosi elnöke közösségi oldalán úgy fogalmazott,

Washingtonban hamarosan honfoglalunk, Orbán Viktor Donald Trumphoz utazik.

Washingtonban találkozik Orbán Viktor és Donald Trump (Fotó: AFP)

A politikus hangsúlyozta, idejét sem tudni mikor járt utoljára ekkora magyar delegáció az USA-ban, ez azért is óriási dolog, mert hazánknál jóval nagyobb országokból sem fogadnak túl gyakran egy fél kormányt egyszerre.

„Mindez miért lehetséges? Mert Magyarország egy békepárti és patrióta ország, ami 15 éve ellenáll a globalista woke őrületnek. Nos... megérte" – vélekedett Szentkirályi Alexandra, aki kiemelte, Orbán Viktornak igaza volt:

Trump lett az elnök, háborúellenes és patrióta vezetőt kapott a nyugati világ, és amíg a brüsszeliek az irodájukban puffognak, a magyar kormány Washingtonban tárgyal új gazdasági lehetőségekről.

„Reméljük a dollárok is gurulni fognak - csak most globalista ügynökök helyett, a magyar családokhoz!" – fogalmazott a kormánypárti politikus.



