Washingtonból jelentik: A békéhez erő kell, folytatjuk a futást!

A honvédelmi miniszter közölte, hosszú repülőút után Orbán Viktor miniszterelnök és a magyar delegáció megérkezett Washingtonba. – Előttem a Fehér Ház, mögöttem Washington ikonikus obeliszkje. És mekkorát fordult a világ mióta tavaly nyáron a NATO-csúcs alkalmából itt futottunk ugyanilyen körben.

A Biden-adminisztráció alatt arról folyt a 75. NATO jubileumi találkozáson a szó, hogy hogyan vegyük fel Ukrajnát a NATO-ba. Hála Istennek, ezt elfújta az új Trump-adminisztráció

– fogalmazott. Hangsúlyozta, a miniszterelnök úr vezetésével delegáció érkezett Washingtonba, ahol az amerikai elnökkel és szinte minden fontos terület vezetőjével találkozókra fog holnap sor kerülni, amely új stratégiai alapokra fekteti az amerikai-magyar kapcsolatokat.

A békéhez erő kell, folytatjuk a futást!

– közölte Szalay-Bobrovniczky Kristóf.

Ismert, a kormányfő csütörtökön utazott Washingtonba, hogy Donald Trump elnökkel energetikai kérdésekről, valamint a háborús helyzetről tárgyaljon.