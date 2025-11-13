Zelenszkij szavai egyértelműek – így fenyegeti Magyarországot

Hírlevél

Rögtön a Trump-Orbán megállapodás után az ukrán elnök közölte, majd ő megtalálja a módját annak, hogy Magyarországra orosz olaj ne érkezzen – idézte az ukrán elnök szavait Menczer Tamás, aki szerint ez egyértelmű utalás a Barátság vezeték felrobbantására.
„Mindenképpen megtaláljuk a megoldást, hogy ne legyen orosz olaj Magyarországon" – ezt mondta az ukrán elnök a sikeres Trump-Orbán csúcs után.

A Fidesz kommunikációs igazgatója szerint „ezt nagyon könnyű lefordítani, ugyanis az ukránok eddig háromszor bombázták azt a vezetéket, a Barátság vezetéket, amely az orosz olajat hozza Magyarországra". 

Volodimir Zelenszkij ukrán államfő és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke
Volodimir Zelenszkij ukrán államfő és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke
Fotó: AFP

Menczer Tamás úgy fogalmazott, 

Zelenszkij nyilatkozata világossá tette, hogy készül a negyedik bombázásra.

Mint mondta, ugyanis az, hogy majd ő megoldja, hogy orosz olaj ne jöjjön Magyarországra, az azt jelenti, hogy lebombázom a vezetéket. Hangsúlyozta, ha nincs orosz olaj, 1000 forint lenne az üzemanyag, és ha nincs orosz gáz, akkor meg háromszor annyi lenne a rezsi, mint most. „Tehát ők le akarják rombolni, mi meg meg akarjuk védeni. És azt is elmondjuk Zelenszkij elnöknek, hogy több tiszteletet a magyaroknak, és több tiszteletet a magyarok döntésének. 

Ne fenyegessen bennünket, és ne próbáljon zsarolni bennünket, mert nem vagyunk fenyegethetők és nem vagyunk zsarolhatók"

 – szögezte le a kormánypárti politikus.

 

