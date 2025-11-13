Zelenszkij szavai egyértelműek – így fenyegeti Magyarországot

„Mindenképpen megtaláljuk a megoldást, hogy ne legyen orosz olaj Magyarországon" – ezt mondta az ukrán elnök a sikeres Trump-Orbán csúcs után.

A Fidesz kommunikációs igazgatója szerint „ezt nagyon könnyű lefordítani, ugyanis az ukránok eddig háromszor bombázták azt a vezetéket, a Barátság vezetéket, amely az orosz olajat hozza Magyarországra".

Volodimir Zelenszkij ukrán államfő és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke

Fotó: AFP

Menczer Tamás úgy fogalmazott,

Zelenszkij nyilatkozata világossá tette, hogy készül a negyedik bombázásra.

Mint mondta, ugyanis az, hogy majd ő megoldja, hogy orosz olaj ne jöjjön Magyarországra, az azt jelenti, hogy lebombázom a vezetéket. Hangsúlyozta, ha nincs orosz olaj, 1000 forint lenne az üzemanyag, és ha nincs orosz gáz, akkor meg háromszor annyi lenne a rezsi, mint most. „Tehát ők le akarják rombolni, mi meg meg akarjuk védeni. És azt is elmondjuk Zelenszkij elnöknek, hogy több tiszteletet a magyaroknak, és több tiszteletet a magyarok döntésének.

Ne fenyegessen bennünket, és ne próbáljon zsarolni bennünket, mert nem vagyunk fenyegethetők és nem vagyunk zsarolhatók"

– szögezte le a kormánypárti politikus.