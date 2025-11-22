Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli!

Ki nem találná, ki ütheti be az utolsó szöget Zelenszkij koporsójába! – lerántjuk a leplet

Érdekes!

Az izraeli titkosszolgálat ellopta a világ legfélelmetesebb vadászgépét

Ukrajna

Ezek az Egyesült Államok új békejavaslatának fő pontjai

2 órája
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Hét pont különösen kiemelendő az Egyesült Államok 28 pontos béketervéből. Hollik István, kereszténydemokrata politikus, országgyűlési képviselő
Link másolása
Vágólapra másolva!
UkrajnabéketervUSAEgyesült Államokhaderő

Az Egyesült Államok új békejavaslatának fő pontjait ismertette Hollik István országgyűlési képviselő.

béke, Trump béketerve kiutat kínál a nehéz helyzetbe került Zelenszkijnek
Trump béketerve kiutat kínál a nehéz helyzetbe került Zelenszkijnek, ráadásul jóval előnyösebb feltételekkel, mint ahogyan az sok helyen megjelent
Fotó: TOM BRENNER / AFP
  • Azonnali tűzszünet: A harcok azonnal leállnának, amint mindkét fél rábólint az egyezségre.
  • Kelet-Ukrajna feladása: Ukrajna lemondana a jelenleg orosz ellenőrzés alatt álló területek jelentős részéről – a Krímről, valamint Donyeck és Luhanszk térségéről –, amelyeket az USA gyakorlatilag Oroszország fennhatósága alatt állónak ismerne el. Moszkva ezen felül néhány, jelenleg még ukrán kézen lévő területet is megszerezhetne.
  • NATO-csatlakozás elengedése: Kijev felhagyna a NATO-tagságra irányuló törekvéseivel, amelyek jelenleg az alkotmányban is szerepelnek. Ugyanakkor az EU-csatlakozás lehetősége nyitva maradna.
  • Katonai létszámkorlát: Az ukrán haderő maximális létszáma 600 ezer főben lenne meghatározva. Ezt a pontot több helyütt félremagyarázzák. Bendarzsevszkij Anton, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány igazgatója külön bejegyzésben részletesen kifejti

ez a létszámkorlát jóval nagyobb létszámú haderőt jelent, mint amivel Ukrajna 2022-ben még békeidőben rendelkezett.

  •  Béke esetén pedig sokkalta kisebb létszám is elegendő, ráadásul a 28 pontos béketerv azért is figyelemre méltó, mert az oroszok eredetileg nyolcvanezer(!) főben akarták volna korlátozni az ukrán haderőt. Összevetésül, ez a háború előtti létszám mintegy harmada lett volna.
  • Amerikai biztonsági garanciák: Egy újabb orosz támadás automatikusan erőteljes, összehangolt katonai választ és a Moszkva elleni szankciók visszaállítását váltaná ki az Egyesült Államok részéről.
  • Választások Ukrajnában: A parlamenti és elnöki választásokat 100 napon belül meg kellene tartani. A 2024 elejére tervezett választásokat a háborús helyzet miatt halasztották el.
  • Gazdasági helyreállítási csomag: Új, átfogó terv készülne Ukrajna háború sújtotta gazdaságának újjáépítésére. Ennek részeként mintegy 100 milliárd dollár (76,4 milliárd font) értékű befagyasztott orosz vagyon kerülne ukrán beruházásokba, miközben Oroszország megkezdené az egyeztetéseket a rá kivetett kemény szankciók enyhítéséről.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!