Ezek az Egyesült Államok új békejavaslatának fő pontjai

Hét pont különösen kiemelendő az Egyesült Államok 28 pontos béketervéből. Hollik István, kereszténydemokrata politikus, országgyűlési képviselő
Az Egyesült Államok új békejavaslatának fő pontjait ismertette Hollik István országgyűlési képviselő.
- Azonnali tűzszünet: A harcok azonnal leállnának, amint mindkét fél rábólint az egyezségre.
- Kelet-Ukrajna feladása: Ukrajna lemondana a jelenleg orosz ellenőrzés alatt álló területek jelentős részéről – a Krímről, valamint Donyeck és Luhanszk térségéről –, amelyeket az USA gyakorlatilag Oroszország fennhatósága alatt állónak ismerne el. Moszkva ezen felül néhány, jelenleg még ukrán kézen lévő területet is megszerezhetne.
- NATO-csatlakozás elengedése: Kijev felhagyna a NATO-tagságra irányuló törekvéseivel, amelyek jelenleg az alkotmányban is szerepelnek. Ugyanakkor az EU-csatlakozás lehetősége nyitva maradna.
- Katonai létszámkorlát: Az ukrán haderő maximális létszáma 600 ezer főben lenne meghatározva. Ezt a pontot több helyütt félremagyarázzák. Bendarzsevszkij Anton, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány igazgatója külön bejegyzésben részletesen kifejti,
ez a létszámkorlát jóval nagyobb létszámú haderőt jelent, mint amivel Ukrajna 2022-ben még békeidőben rendelkezett.
- Béke esetén pedig sokkalta kisebb létszám is elegendő, ráadásul a 28 pontos béketerv azért is figyelemre méltó, mert az oroszok eredetileg nyolcvanezer(!) főben akarták volna korlátozni az ukrán haderőt. Összevetésül, ez a háború előtti létszám mintegy harmada lett volna.
- Amerikai biztonsági garanciák: Egy újabb orosz támadás automatikusan erőteljes, összehangolt katonai választ és a Moszkva elleni szankciók visszaállítását váltaná ki az Egyesült Államok részéről.
- Választások Ukrajnában: A parlamenti és elnöki választásokat 100 napon belül meg kellene tartani. A 2024 elejére tervezett választásokat a háborús helyzet miatt halasztották el.
- Gazdasági helyreállítási csomag: Új, átfogó terv készülne Ukrajna háború sújtotta gazdaságának újjáépítésére. Ennek részeként mintegy 100 milliárd dollár (76,4 milliárd font) értékű befagyasztott orosz vagyon kerülne ukrán beruházásokba, miközben Oroszország megkezdené az egyeztetéseket a rá kivetett kemény szankciók enyhítéséről.
