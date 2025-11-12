A kormány megígérte, mától érkezik – itt vannak a nyugdíjemelés részletei

Zsigó Róbert, a Kulturális és Innovációs Minisztérium parlamenti államtitkára bejelentette, hogy a novemberi nyugdíjjal együtt érkezik a kiegészítő nyugdíjemelés, amely egy átlagnyugdíjas esetében most 47 200 forintot jelent. A politikus szerint az összeget januárig visszamenőleg, egyben kapják meg az idősek.

Zsigó Róbert Fotó: schofhauser daren

Zsigó Róbert a Facebookon közzétett videójában hangsúlyozta: a kormány idén is garantálja az inflációkövető nyugdíjemelést, ezért novemberben az éves tényleges inflációhoz igazítják a nyugdíjakat, kiegészítve az év eleji előre becsült emelést.

Az államtitkár kiemelte, hogy a következő hónapokban további emelések jönnek: decemberben már a kiegészített nyugdíj érkezik, januárban újabb, 3,6 százalékos emelés, februárban pedig a 13. havi nyugdíj.

Zsigó Róbert hozzátette, hogy a kormány döntött a 14. havi nyugdíj bevezetéséről is, amit januártól több lépésben vezetnek majd be.

A politikus beszélt arról is, hogy Orbán Viktor és Donald Trump sikeres csúcstalálkozója lehetővé tette, hogy a rezsicsökkentés fennmaradjon. Kiemelte azt is:

Magyarország teljes mentességet kapott az orosz gázra kivetett amerikai szankcióktól, így továbbra is Európa legalacsonyabb gázára marad érvényben.

„Ha a miniszterelnök nem tudott volna hatni az amerikai elnökre, a gáz ára már karácsonyra akár háromszorosára is emelkedhetett volna” – fogalmazott.

Zsigó Róbert szerint a veszélyek azonban nem múltak el: „Brüsszel és bábjai minden pénzt a háború finanszírozására akarnak fordítani, ezért újabb megszorításokat és adóemeléseket terveznek. A Tisza Párt is ezekhez igazodna, eltörölné a rezsicsökkentést, és 20 százalékos nyugdíjadót vezetne be.”

Az államtitkár kijelentette: „Amíg nemzeti kormány van, a nyugdíjasok biztosak lehetnek benne, hogy megvédjük a nyugdíjakat, a rezsicsökkentést, és mindent megteszünk azért, hogy Magyarországot ne rángassák bele semmilyen háborúba.”