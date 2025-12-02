Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter az Országgyűlés Honvédelmi és Rendészeti Bizottságának meghallgatásán leszögezte: a baloldal leépítette, a jobboldal pedig újjáépítette és megerősítette a Magyar Honvédséget. Mint mondta, ez a nemzeti kincsünk ebben a parlamenti ciklusban a rendszerváltás óta történő legintenzívebb és legeredményesebb időszakát zárja a hadfelszerelésre, az infrastruktúrára, a személyi állományra, a feltöltöttségre vonatkozóan.

Forrás: Honvédelmi minisztérium

Magyarország alakítója a nemzetközi folyamatoknak

A miniszter hangsúlyozta: amíg a szomszédban nyílt fegyveres konfliktus zajlik, addig a szándékos vagy véletlen eszkaláció veszélye nagyon magas. A magyar kormány ezért minden tőle telhetőt megtesz a béke érdekében, mert a magyar emberek biztonsága az első.

Magyarország következetesen kiáll a józan békepolitika mellett, a nemzetközi fórumokon pedig azért dolgozik, hogy a konfliktus ne terjedjen tovább. A tervezett budapesti csúcs és a Trump-adminisztráció határozott, béketeremtő fellépése erősíti Magyarország pozícióját

– jelentette ki Szalay-Bobrovniczky Kristóf. Kiemelte: Magyarország ma már nem elszenvedője, hanem alakítója a körülöttünk zajló folyamatoknak. A Magyar Honvédség egyszerre három földrészen, tizenkét országban, tizenöt misszióban, közel 1000 fővel teljesít szolgálatot.

Hozzátette: Magyarország a NATO megbízható szövetségese, 2023-ban elsőként teljesítettük a GDP 2 százalékos védelmi kiadási vállalást, és vállaltuk ennek további növelését is – összhangban a szövetségi felelősséggel és a magyar gazdaság teljesítőképességével.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf hangsúlyozta: az elmúlt évek haderőfejlesztése nyomán a Magyar Honvédség külsejében és belsejében is teljesen megújult. Nemcsak modern eszközök érkeztek, hanem kidolgozták az ezekhez szükséges eljárásokat, doktrínákat, toboroztak, kiképezték az új állományt és növelték a harcértéket.

A humánpolitikáról szólva kiemelte, a haderő legfontosabb erőforrása nem a vas, hanem az ember. A baloldal kormányzása alatt a tartalékos rendszer gyakorlatilag megszűnt, a hivatásos és szerződéses állomány lezüllött, a honvédség pedig szociális intézménnyé vált, amelyre rendszerszintű létszámhiány volt jellemző.

Mi ezzel szemben egy teljesen új világot építünk

– fogalmazott. Megerősített életpályamodell, professzionális kiképzés, ésszerű szervezeti struktúra és megerősített tartalékos rendszer jött létre. Olyan hivatást kínálunk, amely valóban vonzó a fiatalok számára. A „Szeretem, megvédem!” kampány hatására 7500 fővel nőtt a területvédelmi tartalékosok száma.