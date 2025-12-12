A baloldali polgármesterek kiállnak a Tisza megszorítócsomagja mellett

Levélben kérte Szita Károly, a Megyei Jogú Városok Szövetségének elnöke, Kaposvár polgármestere, hogy a megyei jogú városok határozat formájában utasítsák el a Tisza megszorító programját.

10 megyei jogú város ellenzéki polgármestere „beintett” a Fidesznek, és nem hajlandó elítélni a „Tisza-adót”. A baloldali városvezetők szerint csak feltételezés, hogy létezik a Tisza megszorítócsomagja

A baloldal polgármesterei tagadják a Tisza-csomag létezését

A 444 értesülése szerint Szita Károly kérésétől azonban egy, a Facebookon közzétett nyilatkozattal elhatárolódott 10 megyei jogú város ellenzéki polgármestere. Azt írták, az elnök kezdeményezése nem a szövetség álláspontját képviseli, a Tiszának tulajdonított dokumentumról pedig „feltételezett tervezetként” írtak.

A Tisza megszorítócsomagja elleni tiltakozást megtagadó nyilatkozatot Botka László szegedi, Csőzik László érdi, Györfi Mihály szolnoki, Horváth Jácint nagykanizsai, Márki-Zay Péter hódmezővásárhelyi, Nemény András szombathelyi, Péterffy Attila pécsi, Pintér Bence győri, Pintér Tamás dunaújvárosi és Szűcsné Posztovics Ilona tatabányai polgármester írta alá.