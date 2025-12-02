Menczer: A magyarok nem akarják veszélyes emberek kezébe adni a hatalmat

Menczer Tamás a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója az Igazság órája című podcastban arról beszélt, hogy a legfrissebb közvélemény-kutatások alapján „nincs kormányváltó hangulat Magyarországon”. A politikus szerint még azok a kutatócégek is a Fidesz erősödését mutatják, amelyek a baloldalnak kedveznek. A Fidesz támogatottsága 2025-ben stabil, mindeközben a Tisza Párt megtorpant.

Menczer Tamás

Fotó: Facebook/Menczer Tamás

A kommunikációs igazgató úgy fogalmazott, hogy a Tisza „lebukott”, mert nyilvánosságra került a párt „hatszáz oldalas megszorítócsomagja”, amely tartalmazná a nyugdíjadót, az áfaemelést és a társasági adó duplázását. Menczer szerint a magyarok egyértelműen elutasítják ezeket.

Menczer állítása szerint az emberek azt látják, hogy a Tisza Párt és annak programja „túl baloldali, túl brüsszeli”. Úgy fogalmazott, hogy a Tisza „brüsszeli projekt”, amely két éven át próbálta elkerülni, hogy konkrét adópolitikai tervekről beszéljen, miközben sorra derülnek ki a részletek. A politikus szerint a Tisza Párt adótervei között szerepelne a személyi jövedelemadó 22–33 százalékra emelése, a 20 százalékos nyugdíjadó bevezetése és a társasági adó megduplázása. Menczer kiemelte:

ezek éves szinten százezreket vagy milliókat vennének el a magyaroktól, és a vállalkozások „belerokkannának”.

A kommunikációs igazgató a vagyonadóval és más új adónemekkel kapcsolatban is arról beszélt, hogy a Tisza Párt tervei „mindenkit bürokratikus vegzálásnak” tennének ki. A példái között szerepelt a kutya- és macskaadó, valamint az egészségügy privatizációja, amely szerinte szolgáltatások elvételével járna.

Menczer Tamás hozzátette, a nemzetközi politika is azt mutatja, hogy a magyar kormány képes eredményeket elérni. Szerinte Orbán Viktor elérte Washingtonban a „szankciómentességet”, majd Moszkvában azt, hogy az ország kőolajat és földgázt is kapjon hozzá. Úgy fogalmazott, hogy ezek miatt tudják megvédeni a rezsicsökkentést, és ezért nem emelkedik „háromszorosára” a rezsi vagy a benzin ára.

A beszélgetésben a kommunikációs igazgató azt mondta:

nem azért szavaznak az emberek Orbán Viktorra és a Fideszre, mert buták, hanem mert tájékozottak.

Menczer szerint a választóknak világos, hogy a kormány a béke és biztonság politikáját képviseli, szemben a Tisza Párt szakértői által aláírt megszorítócsomaggal.