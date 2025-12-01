Giró-Szász András: A háború befejezésével mindenki nyer, annak elodázásával mindenki veszít

Giró-Szász András a nyíregyházi kerekasztal-beszélgetésen kifejtette: mindenkinek érdeke az orosz-ukrán háború minél hamarabbi lezárása. „Amikor majd lezárják, mindenki számára világos lesz –

az ukránok számára is világos lesz – hogy ha hamarabb zárták volna le (a háborút), akkor jobb feltételekkel sikerült volna lezárni”

– mondta.

Csisztu Zsuzsa televíziós műsorvezető, Giró-Szász András volt kormányszóvivő, Ókovács Szilveszter, a Magyar Állami Operaház főigazgatója és Rákay Philip moderátor (b-j) a színpadon a DPK Háborúellenes gyűlésén Nyíregyházán, 2025. november 29-én (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)

A politikai elemző emlékeztetett, hogy pár hónappal a háború kezdete után, 2022-ben volt lehetőség a helyzet rendezésére, de az angolszász országok (Nagy-Britannia és az Egyesült Államok) ezt megakadályozták. A múlt héten bemutatott 24 pontos amerikai béketerv pedig jobb feltételeket kínál annál, mint amik 3 vagy 6 hónap múlva lesznek – hívta fel a figyelmet.

„Amikor majd lezárják a háborút, mindenki számára világos lesz, hogy a magyar miniszterelnöknek megint igaza lett”

– hangsúlyozta a politológus.