Giró-Szász András

Giró-Szász András: A háború befejezésével mindenki nyer, annak elodázásával mindenki veszít

57 perce
Olvasási idő: 3 perc
A háború befejezésével mindenki nyer, a befejezés elodázásával pedig mindenki veszít. Minél tovább odázzák el a háborúnak a lezárását, annál több vérbe és áldozatba kerül ukrán részről, és rengeteg áldozatba kerül – gazdasági áldozatba, az életvitelünk áldozatába – európai és magyar részről is – jelentette ki Giró-Szász András politológus, volt kormányszóvivő a háborúellenes gyűlésen Nyíregyházán.
Giró-Szász Andrásorosz-ukrán háborúDPKbéketárgyalás

Giró-Szász András a nyíregyházi kerekasztal-beszélgetésen kifejtette: mindenkinek érdeke az orosz-ukrán háború minél hamarabbi lezárása. „Amikor majd lezárják, mindenki számára világos lesz – 

az ukránok számára is világos lesz – hogy ha hamarabb zárták volna le (a háborút), akkor jobb feltételekkel sikerült volna lezárni” 

– mondta.

Csisztu Zsuzsa korábbi tornász, televíziós műsorvezető, Giró-Szász András volt kormányszóvivő, Ókovács Szilveszter, a Magyar Állami Operaház főigazgatója és Rákay Philip producer, moderátor (b-j) a színpadon a digitális polgári körök által szervezett háborúellenes gyűlésen Nyíregyházán 2025. november 29-én. MTI/Hegedüs Róbert
Csisztu Zsuzsa televíziós műsorvezető, Giró-Szász András volt kormányszóvivő, Ókovács Szilveszter, a Magyar Állami Operaház főigazgatója és Rákay Philip moderátor (b-j) a színpadon a DPK Háborúellenes gyűlésén Nyíregyházán, 2025. november 29-én (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)

A politikai elemző emlékeztetett, hogy pár hónappal a háború kezdete után, 2022-ben volt lehetőség a helyzet rendezésére, de az angolszász országok (Nagy-Britannia és az Egyesült Államok) ezt megakadályozták. A múlt héten bemutatott 24 pontos amerikai béketerv pedig jobb feltételeket kínál annál, mint amik 3 vagy 6 hónap múlva lesznek – hívta fel a figyelmet. 

„Amikor majd lezárják a háborút, mindenki számára világos lesz, hogy a magyar miniszterelnöknek megint igaza lett” 

– hangsúlyozta a politológus.

 

