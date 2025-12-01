A kormánypártok nemcsak a nyarat, az őszt is megnyerték

A nyár után megnyertük az őszt is! Egyre jobban nézünk ki! A magyarok nem kérnek a háborúból és a tiszás megszorítócsomagból. Tiszásnak lenni egyre cikibb – írja Facebook-bejegyzésében Menczer Tamás, a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója.

A kormánypártok nyerték az őszt is. Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt

Mint korábban beszámoltunk róla, a Nézőpont Intézet mérései szerint

a Fidesz 47, a Tisza 40 százalékos eredményt érne el, ha most vasárnap tartanának választást Magyarországon.

A Fidesz előnye a teljes népességben is jelentős, ez megállapítható a kutatásból, ugyanis a teljes népességben a magyar választók 42 százaléka szimpatizál a Fidesszel, 33 százaléka a Tisza Párttal, 7 százaléka a Mi Hazánkkal, 2 százaléka a Demokratikus Koalícióval és 3 százalék a Kétfarkú Kutyapárttal.

A kormánypártok vezetnek, a Tisza Párt lejtmenetben

A legnagyobb ellenzéki erő nem tudott a napirendet meghatározó témával előállni. A vele kapcsolatos hírek pedig számára előnytelenek voltak:

az adatszivárgás aktivistáit és anyagi támogatóit, a „Tisza-adó” pedig a materiális szempontokra érzékeny választóit bizonytalanította el. 75 százalékos részvétel mellett, a Fidesznek 400 ezerrel több szavazója van, mint a Tisza Pártnak – állapítják meg.

A kutatással kapcsolatban Pálfalvi Milán, a Nézőpont Intézet elemzője nyilatkozott a közmédiának, ahol a szakértő az eredmények hátterével kapcsolatban azt is hozzátette:

Alapvetően az embereket a mindennapi életük és a stratégiai horizont érdekli.

„E kettő egyszerre fontos, amikor azt látják hogy stabilitás van az országban, a hétköznapi ügyek mennek előre és ezek hatása az érezhető a családi életükben, a munkahelyükön és a boltban, akkor bizakodóan tekintenek a jövőbe”

– hangsúlyozta, valamint kiemelte:

„Ha emellett azt is látják, hogy van egy stratégiai horizont, van jövőkép, van vízió, akkor e kettő ad bizalmat és stabilitást az embereknek, ami alapján azt mondják hogy ez az irány ez jó, ezt szeretnénk csinálni a továbbiakban is, úgyhogy e mögött felsorakoznak.”



