Orbán Viktor: Közvetlen háborús veszélyt hárítottunk el

Orbán Viktor úgy fogalmazott, hogy a befagyasztott orosz vagyon elvételével Európa hadüzenetet küldött volna Oroszországnak, de a „postagalambot időben sikerült elkapnunk.”

Orbán Viktor miniszterelnök a szegedi háborúellenes gyűlésen

Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály

Ukrajna és Oroszország háborúban áll; elvenni az egyik háborúzó fél vagyonát és odaadni a másik háborúzó félnek, az azt jelenti, hogy

te beszálltál a háborúba (...) és nyakig benne vagy”

– hangsúlyozta.

Kitért rá, a pénz szerepet szokott játszani a háború után, mert van, hogy a vesztest jóvátétel megfizetésére kötelezik, Magyarország is így járt mindkét világháborút követően. Erről majd lehet beszélni, ha vége a háborúnak, de háború közben ilyet nem lehet tenni, mert azt jelenti, hogy „belevonódtál” a konfliktusba – szögezte le a kormányfő.