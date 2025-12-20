Hírlevél
Valami egészen ijesztő dolog történt a Földdel a 3I/ATLAS érkezésekor

Orbán Viktor: Közvetlen háborús veszélyt hárítottunk el

A lefoglalt orosz vagyon elvételét meghiúsító döntéssel Brüsszelben egy közvetlen háborús veszélyt sikerült elhárítani – válaszolta Orbán Viktor miniszterelnök az erre vonatkozó kérdésre a Digitális Polgári Körök (DPK) háborúellenes gyűlésén, Szegeden.
orbán viktor

Orbán Viktor úgy fogalmazott, hogy a befagyasztott orosz vagyon elvételével Európa hadüzenetet küldött volna Oroszországnak, de a „postagalambot időben sikerült elkapnunk.”

Orbán Viktor miniszterelnök a szegedi háborúellenes gyűlésen
Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály

Ukrajna és Oroszország háborúban áll; elvenni az egyik háborúzó fél vagyonát és odaadni a másik háborúzó félnek, az azt jelenti, hogy 

te beszálltál a háborúba (...) és nyakig benne vagy”

– hangsúlyozta.

Kitért rá, a pénz szerepet szokott játszani a háború után, mert van, hogy a vesztest jóvátétel megfizetésére kötelezik, Magyarország is így járt mindkét világháborút követően. Erről majd lehet beszélni, ha vége a háborúnak, de háború közben ilyet nem lehet tenni, mert azt jelenti, hogy „belevonódtál” a konfliktusba – szögezte le a kormányfő.

 

