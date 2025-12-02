A Tisza jelöltje túl baloldali, túl brüsszeli és túl veszélyes is

A Tisza Párt jelöltjei ne folytassanak olyan politikát, amely a magyar emberek biztonságát veszélyezteti! – fogalmazott Menczer Tamás. A Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója Zsámbékon arról beszélt, a választókerületében Bujdosó Andrea lesz az ellenfele, akinek pártja bevándorláspárti. Felidézte, hogy Bujdosó Andrea, aki a Fővárosi Közgyűlés Tisza-párti frakciójának vezetője, azt üzente, hogy a fair play-t szereti.

Így most ő is azt üzente a képviselőjelöltnek, hogy a fair play jegyében ne szaladjon el az újságírók elől, amikor a közgyűlésben a tiszás megszorítócsomagról kérdezik újságírók.

– Kellemetlen, hogy válaszolni kell, amikor lebuknak egy ilyen kemény, balos megszorítócsomaggal, de hát ilyen a popszakma, akkor is válaszolni kell – jegyezte meg a politikus, aki arra is kitért, négy évvel ezelőtt Szél Bernadett ellenzéki képviselő volt az ellenfele, és a mostani helyzetről is ugyanaz a szituáció jut eszébe. – Bujdosó Andrea ugyanúgy túl baloldali, mert egy balos megszorítócsomagot és a bevándorlást támogatja, túl brüsszeli, mert mindezt brüsszeli parancsra hajtja végre, így tehát túl veszélyes is. Akkor is győztem és győztünk, most is erre készülünk – fejezte ki reményeit Menczer Tamás.