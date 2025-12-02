Hírlevél

Magyar Péter

A Tisza Párt nem több, mint több száz oldalnyi megszorítás

38 perce
Olvasási idő: 4 perc
Eljött az idő arra, hogy a magyarok megismerjék pontról pontra, mire készülnek Magyar Péterék – fogalmazott Szentkirályi Alexandra, aki egyben rámutatott, most, hogy kiszivárogtak a Tisza Párt tervei, kétségbeesetten próbálnak tagadni, pedig a szakértőik, politikusaik már mind elmondták a megszorítócsomag pontjait.
Magyar PéterTisza Pártbaloldali megszorítócsomag

Magyar Péterék olyan adóemelést zúdítanának a nyakunkba, amit még az unokáink is fizetnének, 662 oldalt nem fióknak írnak – hívta fel a figyelmet Szentkirályi Alexandra, aki egyben emlékeztetett is,

 a Tisza Párt adócsomag-tervezete szerint évente 1300 milliárdot vennének ki a magyar emberek zsebéből, 3700 milliárddal büntetnék a magyar vállalkozásokat.

A Fidesz–KDNP fővárosi frakcióvezetője szerint nem hiába mondta Tarr Zoltán azt, hogy: „Nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk.” – Kiszivárogtak a terveik, most pedig kétségbeesetten próbálnak tagadni és tagadni, de senki nem hisz nekik. Szakértőik, politikusaik már mind elmondták a megszorítócsomag pontjait. Sőt, alá is írták a dokumentumot: az egyik szerző küldte az egészet az Indexnek, egy másik szerző pedig maga is beismerte, hogy a tervek valósak – mutatott rá a politikus.

  • Nyugdíjadót vezetnének be, megsarcolnák még az özvegyi nyugdíjat is, 800 milliárdot vennének ki az idősek zsebéből.
  • Járulékok tömkelegét vetnék ki: 2500 milliárd forinttal tömnék meg a zsebüket.
  • Megnehezítenék az anyák mindennapjait is. Megszüntetnék a GYED-et, mindenkit bankokhoz és biztosítókhoz láncolnának.
  • Szűkítenék a családi adókedvezmények rendszerét.
  • Megnyitnák az országot a migráció előtt.
  • Vagyonadót vetnének ki.
  • Tönkretennék a teljes magyar kis- és középvállalkozói szektort. Eltörölnék a számukra biztosított adókedvezményeket, ezzel a csőd szélére lökve őket.

Szentkirályi Alexandra szerint a Tisza nem több, mint több száz oldalnyi megszorítás. – Elkészült a brüsszeli mesterterv, itt a programjuk. Több mint 600 oldalnyi adó. Mindenkinek joga van tudni, mire készülnek Magyar Péterék. Erre most a nemzeti konzultációban együtt is nemet mondhatunk – hívta fel a figyelmet.

 

