A tiszások szerint attól lesz jobb az egészségügy, ha a fideszeseknek ingyenes marad az abortusz

Van olyan TISZA-s bértroll, aki megtalálta a TISZA-terv egészségügyi megszorító csomagjában a „pozitívumot” – hívta fel a figyelmet Takács Péter egészségügyi államtitkár, miután a Tisza Párt egyik szimpatizánsa kommentben fejezte ki véleményét Magyar Péterék tb-rendszer átalakításáról. A Tisza egyik támogatója úgy fogalmazott:

„...mostantól jobb lehet az egészségügy. Ráadásul a Fideszes nőknek a terhesség megszakítás ingyenes marad, hogy ne szaporodjatok.”

– Szégyelld magad, Péter Magyar! Ezt a gyűlöletcunamit te szabadítottad rá az országra! – mutatott rá Takács Péter, majd felszólította a baloldali nővédő szervezeteket, hogy ők se hagyják szó nélkül az esetet. Az egészségügyi államtitkár ugyanakkor megjegyzi, hiába is várjuk majd, vélhetően nem tartják majd fontosnak az ügyet.