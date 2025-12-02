Hírlevél

Takács Péter

A tiszások szerint attól lesz jobb az egészségügy, ha a fideszeseknek ingyenes marad az abortusz

Tovább épül Magyar Péter szeretetországa, a Tisza Párt egyik szimpatizánsa például úgy véli, a magyar egészségügy attól lehet jobb, ha a fideszes nőknek ingyenes marad az abortusz, így legalább nem szaporodnak.
Van olyan TISZA-s bértroll, aki megtalálta a TISZA-terv egészségügyi megszorító csomagjában a „pozitívumot” – hívta fel a figyelmet Takács Péter egészségügyi államtitkár, miután a Tisza Párt egyik szimpatizánsa kommentben fejezte ki véleményét Magyar Péterék tb-rendszer átalakításáról. A Tisza egyik támogatója úgy fogalmazott:

 „...mostantól jobb lehet az egészségügy. Ráadásul a Fideszes nőknek a terhesség megszakítás ingyenes marad, hogy ne szaporodjatok.” 

– Szégyelld magad, Péter Magyar! Ezt a gyűlöletcunamit te szabadítottad rá az országra! – mutatott rá Takács Péter, majd felszólította a baloldali nővédő szervezeteket, hogy ők se hagyják szó nélkül az esetet. Az egészségügyi államtitkár ugyanakkor megjegyzi, hiába is várjuk majd, vélhetően nem tartják majd fontosnak az ügyet.

 

