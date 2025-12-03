Áder János megszólalt a kormánypárti pénzekről az Igazság órájában – kövesse élőben!

Hírlevél

Hírek, információk, vélemények. Áder János Németh Balázzsal közösen leleplezi az álhíreket, elemzi az aktuális hazai és külföldi eseményeket. Az Igazság órájában elmondják, hogy mi szolgálja leginkább a magyar emberek érdekeit. Cikkünk frissül.
Áder JánosIgazság órájaNémeth BalázsYouTube

A Józan és YouTube csatornáján a szerdai Igazság órája vendége Áder János, Magyarország korábbi köztársasági elnöke.

Áder János áderjános
Áder János
Fotó: Polyák Attila - Origo / Polyák Attila - Origo

Áder János az elmúlt 15 évről

Rögtön a műsor elején azzal az álhírrel kezdték a beszélgetést, hogy az elmúlt tizenöt évben a polgári kormány ellopte a pénzeket és nem történt semmi.

Áder ezzel kapcsolatban elmondta:

Elhangzott egy olyan állítás, hogy húszezer milliárd forintot loptak el a kormánypártok. Áder ezzel kapcsolatban úgy gondolja, hogy

ennyi év után a kormánypárti képviselőknek arra a kérdésre, hogy hol a pénz, válaszolni kell.

A volt köztársasági elnök erre biztat mindenkit, hiszen szánni kell rá időt, hogy akár tematikusan végiog lehet venni, hogy

mi az amire büszkék lehetünk, mi az ami a közvagyont gyarapította.

Cikkünk frissül…

 

 

