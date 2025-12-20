Áder János a háborúellenes gyűlésen – kövesse nálunk élőben!

Minden eddiginél nagyobb háborúellenes gyűlés van Szegeden a Pick Arénában. Az esemény üzenete egyértelmű: a magyarok a béke mellett állnak. A Digitális Polgári Kör szervezi az eseményt, amelyen Áder János is felszólal. A volt köztársasági elnök világossá tette, hogy nem politikai visszatérésről van szó: saját megfogalmazása szerint „letette a lantot”, és a Regőczi Alapítvány, illetve a Kék Bolygó Alapítvány ad számára elég feladatot. Annak, hogy a szegedi DPK-gyűlésen felszólal, egyszerű oka van:

Mert hívtak és van mondanivalóm.”

Áder János: Vizsgáljuk meg, hogy gyarapodott-e a közvagyon

Azt javaslom, hogy higgadtan, nyugodtan, tárgyilagosan vizsgáljuk meg azt a kérdést, hogy az elmúlt 15 esztendőben gyarapodott-e a közvagyon, és erre a kérdésre minden melldöngetés nélkül adjunk választ – kezdte Áder János előadását.

Ezt annak kapcsán tette, hogy sokan azt kérdezik, hol a pénz?

„Gyarapodott a közvagyon, országos kitekintés, infrastruktúrával kezdünk, autópálya építés és autóút építés" – közölte, majd felhívta a figyelmet arra, hogy

866 kilométer autópálya és autóút épült meg az elmúlt 15 évben,

4000 km mellékutat építettünk vagy újítottunk fel.

A sokat kárhoztatott egészségügy is gazdagodott

Vannak még felújításra váró egészségügyi intézmények, kórházak – hívta fel a figyelmet Áder János, azonban rámutatott:

Nem lehet eltagadni azt, hogy

15 év alatt 91 kórház és rendelőintézet megépítése és fejlesztése fejeződött be.

A Magyar Falu program keretében pedig

625 orvosi rendelő megépítése és felújítása történt meg.

A korábbi köztársasági elnök azt is elmondta, 15 év alatt a bölcsődei férőhelyeknek a száma több mint kétszeresére nőtt, az egyetemi fejlesztések bemutatása során Áder János közölte:

A Moholy-Nagy Művészeti Egyetem, a Magyar Táncművészeti Egyetem, a Testnevelési és Sporttudományi Egyetem is új campus-szal bővült.

A Zeneművészeti Egyetem felújításakor helyesen Ybl Miklós hagyatékát folytatták azok, akik egyébként ezt a rekonstrukciót, ezt a felújítást kiváló színvonalon elvégezték – tette hozzá.