Áder János a háborúellenes gyűlésen – kövesse nálunk élőben!

Minden eddiginél nagyobb háborúellenes gyűlés van Szegeden a Pick Arénában. Az esemény üzenete egyértelmű: a magyarok a béke mellett állnak. A Digitális Polgári Kör szervezi az eseményt, amelyen Áder János is felszólal. A volt köztársasági elnök világossá tette, hogy nem politikai visszatérésről van szó: saját megfogalmazása szerint „letette a lantot”, és a Regőczi Alapítvány, illetve a Kék Bolygó Alapítvány ad számára elég feladatot. Annak, hogy a szegedi DPK-gyűlésen felszólal, egyszerű oka van:
Mert hívtak és van mondanivalóm.”
Áder János: Vizsgáljuk meg, hogy gyarapodott-e a közvagyon
Azt javaslom, hogy higgadtan, nyugodtan, tárgyilagosan vizsgáljuk meg azt a kérdést, hogy az elmúlt 15 esztendőben gyarapodott-e a közvagyon, és erre a kérdésre minden melldöngetés nélkül adjunk választ – kezdte Áder János előadását.
Ezt annak kapcsán tette, hogy sokan azt kérdezik, hol a pénz?
„Gyarapodott a közvagyon, országos kitekintés, infrastruktúrával kezdünk, autópálya építés és autóút építés" – közölte, majd felhívta a figyelmet arra, hogy
- 866 kilométer autópálya és autóút épült meg az elmúlt 15 évben,
- 4000 km mellékutat építettünk vagy újítottunk fel.
A sokat kárhoztatott egészségügy is gazdagodott
Vannak még felújításra váró egészségügyi intézmények, kórházak – hívta fel a figyelmet Áder János, azonban rámutatott:
Nem lehet eltagadni azt, hogy
15 év alatt 91 kórház és rendelőintézet megépítése és fejlesztése fejeződött be.
A Magyar Falu program keretében pedig
625 orvosi rendelő megépítése és felújítása történt meg.
A korábbi köztársasági elnök azt is elmondta, 15 év alatt a bölcsődei férőhelyeknek a száma több mint kétszeresére nőtt, az egyetemi fejlesztések bemutatása során Áder János közölte:
A Moholy-Nagy Művészeti Egyetem, a Magyar Táncművészeti Egyetem, a Testnevelési és Sporttudományi Egyetem is új campus-szal bővült.
A Zeneművészeti Egyetem felújításakor helyesen Ybl Miklós hagyatékát folytatták azok, akik egyébként ezt a rekonstrukciót, ezt a felújítást kiváló színvonalon elvégezték – tette hozzá.
Áder János szerint, ha a teljesítményt és a közös sikereket egyértelműbben mutatnák be, sok vita eleve más pályára kerülne a korrupciót illetően.
Abban szerintem a kormánypártoknak van felelősségük, hogy nem beszélnek egyértelműen az eredményekről”
– fogalmazott korábban, miközben azt is hangsúlyozta:
a 2010 utáni időszak a közvagyon gyarapodása szempontjából csak az 1867-es kiegyezést követő évekhez mérhető.
Áder ezzel együtt több ponton is jelezte: a közélet állapota és a politikai diskurzus lejtmenete nem magánügy, hanem közös felelősség.