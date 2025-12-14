Áder János ezért megy el a szegedi DPK-gyűlésre

Áder János szerint, ha a teljesítményt és a közös sikereket egyértelműbben mutatnák be, sok vita eleve más pályára kerülne a korrupciót illetően.
Abban szerintem a kormánypártoknak van felelősségük, hogy nem beszélnek egyértelműen az eredményekről”
– fogalmazott a Magyar Nemzetnek adott interjúban, miközben azt is hangsúlyozta: a 2010 utáni időszak a közvagyon gyarapodása szempontjából csak az 1867-es kiegyezést követő évekhez mérhető.
Szegeden is felszólal
A volt köztársasági elnök világossá tette, hogy nem politikai visszatérésről van szó: saját megfogalmazása szerint „letette a lantot”, és a Regőczi Alapítvány, illetve a Kék Bolygó Alapítvány ad számára elég feladatot. Annak, hogy a szegedi DPK-gyűlésen felszólal, egyszerű oka van:
Mert hívtak és van mondanivalóm.”
Áder ezzel együtt több ponton is jelezte: a közélet állapota és a politikai diskurzus lejtmenete nem magánügy, hanem közös felelősség.
Kegyelmi ügyek, döntések, emberi sorsok
Az interjúban részletesen beszélt a kegyelmi ügyek természetéről is: szerinte a bíró a jog alapján ítél, az államfő pedig olyan szociális, egészségügyi és családi szempontokat mérlegel, amelyek kívül esnek a bírósági döntésen. Áder elmondta, tíz év alatt több mint hatezren fordultak hozzá kegyelemért, és nagyjából öt százalék alatti volt a kedvező döntések aránya. Hozzátette: az elnöksége alatt gyakran végstádiumos rákos betegek esetében volt döntő szempont, hogy az utolsó napjaikat a családjuk körében tölthessék.
Válságban a közbeszéd
Áder János szerint rossz irány, hogy megszűnik az érdemi politikai vita, és „kétmondatos Facebook-bejegyzésekkel” próbálják kiváltani a tartalmas diskurzust.
Úgy látja, hiányzik a karakter, a tartalom és a talentum, miközben a morális határok is eltolódnak – például kizártnak tartja, hogy bárkit diktafonnal rögzítsen.