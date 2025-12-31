Jó hírem van a gyermekes családoknak. Január 1-jétől újabb nagy családi adócsökkentések lépnek életbe. Újabb 50%-kal emelkedik a családi adókedvezmény. Adómentességet kapnak a 40 év alatti kétgyermekes édesanyák. Ez egy átlagkeresetnél havonta 109 ezer forinttal több jövedelmet jelent, és teljes jövedelmük után adómentességet kapnak a 30 év alatti anyák is – mondta el Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter Facebook-videóbejegyzésében.
Adócsökkentés és családbarát adópolitika a jövőben is
A miniszter hozzátette, folytatják azt a családbarát adópolitikát, amelyet több mint 15 éve építenek, ahogyan Hankó Balázs sorolta:
- „Bevezettük és folyamatosan bővítjük a családi adórendszert,
- adómentessé tettük a négy- vagy többgyermekes édesanyákat,
- júliustól pedig 50%-kal emeltük a családi adókedvezményt,
- adómentessé tettük a CSED-et, a GYED-et és az örökbefogadói díjat is,
- októbertől pedig adómentességet adtunk a háromgyermekes édesanyáknak.”
Hankó Balázs kiemelte, a nemzeti kormány az adócsökkentés politikáját választotta,
a dolgozó szülőknek kevesebb teher, több pénz a családoknál.
A baloldal eddig is az adóemelés politikáját képviselte
A miniszter rámutatott: a baloldal mindig az adóemelés politikáját képviselte, most is erre készülnek. Hangsúlyozta, a Tisza megszorítócsomagja súlyos adóemeléseket jelentene a gyermekes családoknak. Szétvernék a családi adórendszert, visszavágnák a kedvezményeket és magasabb adókkal sújtanák a dolgozó szülőket.
Arról pedig, hogy miért teszi ezt a baloldal, a miniszter elmondta, a beszedett pénzt Brüsszelen keresztül a háborúra akarják költeni. Azt is megjegyezte, hogy
a nemzeti konzultációban a magyar emberek ezekre a brüsszeli baloldali adóemelésekre egyértelműen nemet mondtak,
és kiálltak a kormány családi adócsökkentése mellett.
És biztosak lehettek abban, hogy amíg nemzeti kormánya van Magyarországnak, megvédjük a családi adócsökkentést. Kívánok békés, boldog új esztendőt minden magyar családnak!”
– tette hozzá a miniszter.