Jó hírem van a gyermekes családoknak. Január 1-jétől újabb nagy családi adócsökkentések lépnek életbe. Újabb 50%-kal emelkedik a családi adókedvezmény. Adómentességet kapnak a 40 év alatti kétgyermekes édesanyák. Ez egy átlagkeresetnél havonta 109 ezer forinttal több jövedelmet jelent, és teljes jövedelmük után adómentességet kapnak a 30 év alatti anyák is – mondta el Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter Facebook-videóbejegyzésében.

A nemzeti kormány az adócsökkentés politikáját választotta

Fotó: Pinterest

Adócsökkentés és családbarát adópolitika a jövőben is

A miniszter hozzátette, folytatják azt a családbarát adópolitikát, amelyet több mint 15 éve építenek, ahogyan Hankó Balázs sorolta: