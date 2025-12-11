Visszaszámlálás indul: 20 nap és érkezik az újabb családi adócsökkentés

Hírlevél
Január 1-től újabb jelentős kedvezmények lépnek életbe, amelyek tovább növelik a magyar családok bevételeit. Koncz Zsófia szerint ez Európa legnagyobb családi adócsökkentési programjának újabb mérföldköve.
adócsökkentés, családi adókedvezmény, Tisza Párt, megszorítások, Koncz Zsófia

Január 1-jétől újabb, történelmi léptékű családi adócsökkentések lépnek életbe. 

adócsökkentés
Új szintre lép a családi adócsökkentés – mondta Koncz Zsófia (Forrás: Facebook/Koncz Zsófia)

50 százalékkal emeljük a családi adókedvezményt, és teljes szja-mentességet kapnak a 40 év alatti kétgyermekes édesanyák” 

– emlékeztetett Koncz Zsófia. A változások érintik a 30 év alatti édesanyákat is, akik teljes jövedelmükre mentesülnek az adó alól. Az államtitkár hangsúlyozta, hogy idén már több lépcsőben érkeztek kedvezmények: júliustól szja-mentes lett a CSED, a GYED és az örökbefogadói díj, októbertől pedig a háromgyermekes édesanyák kaptak teljes mentességet.

Koncz Zsófia: A minimálbérrel együtt a családtámogatások jelentős része is növekszik

A családtámogatások évei jönnek

A kormány a következő években tovább bővíti a teljes szja-mentességet: 

2027-től a 40–50 év közötti, 2028-tól az 50–60 év közötti, 2029-től pedig a 60 év feletti kétgyermekes édesanyák is élhetnek vele. 

Koncz szerint ez a támogatási rendszer a dolgozó szülőkre épít, míg a Tisza Párt megszorításokkal, a családi adókedvezmények leépítésével és a GYED megszüntetésével készülne. 

Mi emeljük a GYED maximális összegét 451 920 forintra, ők pedig elvennék”

 – fogalmazott, hozzátéve: a különbség havi szinten 44 ezer, éves szinten több mint félmillió forint veszteséget jelentene az érintett családoknak.

