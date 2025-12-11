Visszaszámlálás indul: 20 nap és érkezik az újabb családi adócsökkentés

A családtámogatások évei jönnek

A kormány a következő években tovább bővíti a teljes szja-mentességet:

2027-től a 40–50 év közötti, 2028-tól az 50–60 év közötti, 2029-től pedig a 60 év feletti kétgyermekes édesanyák is élhetnek vele.

Koncz szerint ez a támogatási rendszer a dolgozó szülőkre épít, míg a Tisza Párt megszorításokkal, a családi adókedvezmények leépítésével és a GYED megszüntetésével készülne.

Mi emeljük a GYED maximális összegét 451 920 forintra, ők pedig elvennék”

– fogalmazott, hozzátéve: a különbség havi szinten 44 ezer, éves szinten több mint félmillió forint veszteséget jelentene az érintett családoknak.