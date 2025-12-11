Visszaszámlálás indul: 20 nap és érkezik az újabb családi adócsökkentés

Január 1-jétől újabb, történelmi léptékű családi adócsökkentések lépnek életbe.
50 százalékkal emeljük a családi adókedvezményt, és teljes szja-mentességet kapnak a 40 év alatti kétgyermekes édesanyák”
– emlékeztetett Koncz Zsófia. A változások érintik a 30 év alatti édesanyákat is, akik teljes jövedelmükre mentesülnek az adó alól. Az államtitkár hangsúlyozta, hogy idén már több lépcsőben érkeztek kedvezmények: júliustól szja-mentes lett a CSED, a GYED és az örökbefogadói díj, októbertől pedig a háromgyermekes édesanyák kaptak teljes mentességet.
A családtámogatások évei jönnek
A kormány a következő években tovább bővíti a teljes szja-mentességet:
2027-től a 40–50 év közötti, 2028-tól az 50–60 év közötti, 2029-től pedig a 60 év feletti kétgyermekes édesanyák is élhetnek vele.
Koncz szerint ez a támogatási rendszer a dolgozó szülőkre épít, míg a Tisza Párt megszorításokkal, a családi adókedvezmények leépítésével és a GYED megszüntetésével készülne.
Mi emeljük a GYED maximális összegét 451 920 forintra, ők pedig elvennék”
– fogalmazott, hozzátéve: a különbség havi szinten 44 ezer, éves szinten több mint félmillió forint veszteséget jelentene az érintett családoknak.