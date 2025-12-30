Új korszak kezdődik: több százezer édesanya válik adómentessé

A következő lépcső – fogalmazott Kocsis Máté a közösségi oldalán annak kapcsán, hogy a 30 év alatti egygyermekes és a 40 év alatti kétgyermekes anyák most fizettek utoljára szja-t. A Fidesz frakcióvezetője hangsúlyozta, csütörtöktől náluk is él az adómentesség.

Amint azt az Origo is megírta, 2026. januártól indul a kétgyermekes anyák szja-mentessége,

jövőre először a 40 év alattiak számára vezetik be az szja-mentességet, ami 120 ezer anyát érint, négy év alatt pedig fokozatosan eljutnak oda, hogy minden kétgyermekes édesanya szja-mentessé válik.

Koncz Zsófia családügyi államtitkár a Magyar Nemzetnek adott interjújában azt hangsúlyozta, jövőre a 30 év alatti édesanyák szja-mentességét is tovább szélesítik, kiterjesztik a teljes jövedelemre. Hozzátette, szintén január elsejétől újabb 50 százalékkal emelkedik a családi adókedvezmény, ezzel fél év alatt két lépésben megduplázzák azt. Az államtitkát azt is elmondta, mindez a gyakorlatban azt jelenti, hogy

az egygyermekes harminc év alatti édesanyáknál 129 ezer, a negyven év alatti kétgyermekes édesanyáknál 189 ezer, míg a háromgyermekes családoknál már 300 ezer forint feletti összeg marad minden hónapban.

Koncz Zsófia közölte, csak Európa legnagyobb családi adócsökkentési programjának keretében a következő négy évben 4000 milliárd forintot fordít a kormány a magyar családokra.