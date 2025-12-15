Határozottan és szelíden mondjuk ki: Nem fogunk eltűnni – Ákos üzent

Koncertje alatt Ákos értékes gondolatokat osztott meg közönségével. Üzenete nemcsak azoknak szólt, akik jelen voltak, hanem azoknak is, akik távol maradtak, vagy kritikával, támadással viszonyulnak az ilyen közösségi alkalmakhoz – az erről szóló videót Orbán Viktor tette közzé, Ákos ikonikus dalát idézve: „Csak ember maradj!”

Orbán Viktor már többször is méltatta Ákost (Forrás: Facebook/Orbán Viktor)

Egy haza, sokféle ember

A koncerten Ákos így fogalmazott:

Egy hazában fogunk élni. Ez a kis haza elég tágas kell legyen ahhoz, hogy sokféle vélemény, sokféle világlátás, sokféle nézet elférjen benne.”

A zenész hangsúlyozta, hogy nem kizárni akar senkit, hanem megérteni, és határozottan, de szelíden kimondani: nem fognak eltűnni, és nincs értelme az örök hadakozásnak. Szerinte sokfélék vagyunk, az együttélés nem könnyű, de elkerülhetetlen.