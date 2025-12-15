Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Egész Ukrajna sokkban, Kijev embertelen bejelentést tett

Orbán Viktor

Határozottan és szelíden mondjuk ki: Nem fogunk eltűnni – Ákos üzent

45 perce
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Orbán Viktor nem mindennapi bejegyzést osztott meg: közösségi oldalán idézte fel Ákos üzenetét. A zenész a koncertje lalatt az együttélésről, a türelemről és az egymás iránti felelősségről beszélt.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Orbán Viktorákos koncertüzenet

Koncertje alatt Ákos értékes gondolatokat osztott meg közönségével. Üzenete nemcsak azoknak szólt, akik jelen voltak, hanem azoknak is, akik távol maradtak, vagy kritikával, támadással viszonyulnak az ilyen közösségi alkalmakhoz – az erről szóló videót Orbán Viktor tette közzé, Ákos ikonikus dalát idézve: „Csak ember maradj!” 

Ákos
Orbán Viktor már többször is méltatta Ákost (Forrás: Facebook/Orbán Viktor)

Egy haza, sokféle ember

A koncerten Ákos így fogalmazott: 

Egy hazában fogunk élni. Ez a kis haza elég tágas kell legyen ahhoz, hogy sokféle vélemény, sokféle világlátás, sokféle nézet elférjen benne.” 

A zenész hangsúlyozta, hogy nem kizárni akar senkit, hanem megérteni, és határozottan, de szelíden kimondani: nem fognak eltűnni, és nincs értelme az örök hadakozásnak. Szerinte sokfélék vagyunk, az együttélés nem könnyű, de elkerülhetetlen.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!