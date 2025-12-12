A Szőlő utcai álhírbotrány kirobbantója és a CEU kutatója áll Magyar Péterék „atombombája” mögött

A Szőlő utcai álhírbotrány kirobbantója és a Közép-európai Egyetem, azaz a CEU, vagy ismertebb nevén Soros-egyetem egyik korábbi kutatója készítette többek között azt a Magyar Péter által eltitkoltnak és óriási botránynak titulált gyermekvédelmi jelentést, amelyet pénteken tett közzé a Tisza Párt a saját honlapján. Az ellenzéki szervezet óriási durranásnak szánta a dokumentumot, amelynek szerzőit megpróbálták kitakarni, ám mindez olyan gyengén sikerült, hogy bárki könnyen kiderítheti a neveket – olvasható a Mandiner cikkében.

A Szőlő utcai álhírbotrány kirobbantója és a Soros-egyetem kutatója áll Magyar Péterék „atombombája” mögött

A dokumentumon ugyanis elég kicsit lejjebb vinni a kurzort és máris feltűnik, hogy fehérre írták át az eredetileg fekete betűket a neveknél, kimásolva pedig az is kiderül, hogy kik állnak a 2021-es jelentés mögött. A dokumentumon hat név válik láthatóvá a technikai hozzáértést nem igénylő kattintgatás és másolás után, mindegyikük szociológusként dolgozik, közülük a Mandiner két embert emelt ki.

Egyikük Sebhelyi Viktória, aki az interneten elérhető információk szerint 2013 és 2015 között a Közép-európai Egyetemen, a CEU-n, de az ismertebb nevén a Soros-egyetemen volt kutató, a gyermekkereskedelmet térképezte fel a szexuális kizsákmányolástól a koldulásra kényszerítésig.

Azonban ennél sokkal ismertebb név lehet sokaknak

Kuslits Gáboré, az egykori szociális gondozóé, aki még szeptemberben robbantotta ki az elhíresült álhírbotrányt, az úgynevezett „Zsóti bácsi-ügyet”. Kuslits volt az, aki a balliberális Válasz Online-nak adott interjújában, – amelyet több balliberális portál is forráskritika nélkül vett át – súlyos állításokat fogalmazott meg.

A Mandiner értesülése szerint a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság rágalmazás és a jelzési kötelezettség elmulasztása miatt tett feljelentést ellene. A lap információi szerint Kuslits 1996-ban kezdte pályáját szociális gondozóként, majd 2013 és 2021 között fővárosi vezetőként dolgozott a Gyermek- és Ifjúságvédő Intézetben. Környezete szerint alkoholproblémákkal küzdött. 2021-ben vezetői megbízatását visszavonták, majd 2022 októberében megszűnt a közalkalmazotti jogviszonya is a Kossuth Lajos Gyermekotthonban.

Hiába beszélt azonban az interjúban eltussolásokról, soha nem tett az általa említett ügyekben semmilyen jelzést, vagy panaszt, holott jelzőrendszeri tagként erre törvény kötelezte volna.

Ezekre az állításokra repült rá aztán az a Káncz Csaba, aki többek között egy brit titkosszolgálati fedőcéggel állt szerződésben. Káncz már a Szőlő utcába autóztatott politikusokról beszélt, bár a kihallgatásán azt mondta, ezeket persze nem tudja bizonyítani.

A teljes cikk ide kattintva érhető el.