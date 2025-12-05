Magyar Péter pártja még az állampapírok hozamát is megadóztatná

Szalai Piroska a Miniszterelnökség főtanácsadója az Origo megkeresésére válaszolva elmondta, hogy a kiszivárgott Tisza-csomagja alapján Magyar Péterék kormányra kerülve egységesen megadóztatnának minden tőkejövedelmet, így az állampapírok hozamait is, de még a babakötvényeket is, aminek súlyos következményei lennének a magyar lakosság jelentős részére nézve.

Szalai Piroska az Origo-nak nyilatkozva elmondta, hogy Magyar Péter pártja egységesen megadóztatná a tőkejövedelmeket, köztük az állampapír és a babakötvény hozamokat is, ami milliók pénzügyi biztonságát és az államadósság hazai finanszírozását is veszélyeztetné. Fotó: Shutterstock

A Tisza-csomag 30–40 százalékos sarcot vetne ki minden típusú tőkejövedelemre, beleértve az állampapír hozamokat is

A szakértő úgy fogalmazott:

A Tisza-csomag megvalósulása abszolút negatívan érintené a magyarországi lakossági megtakarításokat. Magyar Péter pártja a tőkejövedelmeket egyöntetűen megadóztatná, ráadásul 20–30–40 százalékos adókulcsokról lehet olvasni a tervekben. Ez millióknak a befektetéseit, megtakarításait sarcolná meg.”

Szalai Piroska szerint ez a lépés radikálisan visszavetné a magyar pénzügyi tudatosságot és a lakossági megtakarításokat, amelyek az elmúlt években látványosan növekedtek.

Tavaly Magyarországon nőttek legnagyobb mértékben a pénzbeli megtakarítások az Európai Unióban, és már több mint egymillió magyar embernek van állampapírja. Ezek ma adómentesek, ahogyan a babakötvények is. Ha a Tisza-csomag megvalósulna, a lakosság jelentős része kivonná a pénzét ezekből a biztonságos befektetésekből, ami megingatná a családok anyagi biztonságát”

- mondta a főtanácsadó ugyanakkor rámutatott arra is, hogy a tőkejövedelmek megadóztatása nemcsak a háztartások megtakarításait, hanem az államadósság finanszírozását is veszélybe sodorná.

A lakossági állampapírokat éppen azért bocsátotta ki a kormány, hogy az ország adósságát minél nagyobb arányban a magyar lakosság finanszírozza, ne külföldi alapok és nyugdíjalapok. Amikor a kamat itthon marad, az a magyar gazdaságot erősíti. Egy ilyen adó bevezetése ezt a rendszert rombolná le”

- tette hozzá Szalai Piroska.

Emellett a főtanácsadó emlékeztetett arra is, hogy a Tisza-csomag adóelképzelései erősen emlékeztetnek a Gyurcsány-kormány politikájára.

Gyurcsány 2004-ben első intézkedései között növelte a tőkejövedelemadót 25 százalékra. A Tisza-terv még ennél is tovább menne, mivel 30–40 százalékos sarcot vetne ki minden típusú tőkejövedelemre, beleértve: az állampapírokat,

a részvényeket,

a kamatokat

és a nyugdíj-előtakarékossági formákat is”

- mondta a szakértő, aki szerint a Tisza-csomag tőkejövedelmeket érintő baloldali pénzelvonási terve nemcsak a magyar családok megtakarításait ásná alá, hanem további inflációt és gazdasági bizonytalanságot is hozna.

A magyar emberek évek óta felelősen takarítanak meg. Egy ilyen lépés elvenné a kedvüket, gyengítené a gazdaság stabilitását, és újra elindítaná azt a lejtmenetet, amit a korábbi baloldali kormányok idején már egyszer megtapasztaltunk”

- vélte Szalai Piroska, akinek az összegzése szerint: