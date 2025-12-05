Az új amerikai nemzetbiztonsági stratégia szerint civilizációs válság fenyegeti Európát

Deák Dániel elemző a közösségi oldalán arról ír, hogy az Egyesült Államok kormánya hivatalosan is aktualizálta nemzetbiztonsági stratégiáját, amelyben kiemelt helyen szerepel Európa jövője és annak súlyos problémái. Az amerikai jelentés szerint a kontinens nemcsak gazdasági nehézségekkel, hanem civilizációs leépüléssel is szembe kell, hogy nézzen, ha a jelenlegi politikai irány nem változik meg.

Deák Dániel politológus arra hívja fel a figyelmet, hogy az Egyesült Államok frissített nemzetbiztonsági stratégiája szerint Európát nemcsak gazdasági hanyatlás, hanem civilizációs pusztulás is fenyegeti. Az amerikai dokumentum súlyos kritikát fogalmaz meg az Európai Unió vezetésével és több nyugat-európai kormány politikájával szemben, külön kiemelve a migrációs válságot, a szuverenitás gyengülését, valamint a szólásszabadság korlátozását. Fotó: DURSUN AYDEMIR / ANADOLU



Az amerikai jelentés szerint Európa jelenleg a hanyatlás útján jár

Deák Dániel politológus a XXI. Század Intézet vezető elemzője szerint a hivatalos amerikai álláspont a nemzeti önazonosság és a demokratikus értékek mély válságára hívja fel a figyelmet Európa vonatkozásában.

A dokumentum egyértelműen úgy fogalmaz, hogy az Európai Unió és más nemzetközi szervezetek olyan intézkedéseket hoztak, amelyek „aláássák a politikai szabadságot és a nemzeti szuverenitást”. Emellett a migrációs politika, amely „átalakítja a kontinenst és konfliktusokat idéz elő”, továbbra is az egyik legfőbb veszélyként szerepel a stratégiai értékelésben.

Az amerikai kormány elemzése szerint az európai kontinens húsz éven belül – vagy akár ennél is hamarabb – felismerhetetlenné válhat, ha a mostani trendek folytatódnak. A szöveg nemcsak a gazdasági hanyatlásra, hanem a születési számok drámai csökkenésére, a nemzeti identitás elvesztésére és a szólásszabadság korlátozására is rámutat, mint a civilizációs krízis legfőbb jeleire"

- írja a politológus.

A stratégia kemény kritikát fogalmaz meg az európai politikai elittel szemben is:

Az Egyesült Államok olyan európai kormányokkal találja szemben magát, amelyek irreális elvárásokat támasztanak a háborúval kapcsolatban, miközben instabil kisebbségi kormányok vezetik őket. Ezek a kormányok sok esetben semmibe veszik a demokrácia alapelveit, hogy elnyomják az ellenzéket.”

Deák Dániel elemző a bejegyzésében hangsúlyozta, hogy az amerikai stratégiai dokumentum világosan mutatja, Washingtonban is érzékelik Európa politikai, demográfiai és morális válságát.

A nyugat-európai országokban a demokratikus folyamatok kiüresedtek, az elitek saját hatalmuk megtartásáért a választók akaratát is figyelmen kívül hagyják, miközben a migrációs politika gyökeresen megváltoztatta a társadalmak szerkezetét”

- írja elemzésében Deák Dániel, akinek az értékelése szerint az amerikai stratégia üzenete egyértelmű: