Az új amerikai nemzetbiztonsági stratégia szerint civilizációs válság fenyegeti Európát

Deák Dániel elemző a közösségi oldalán arról ír, hogy az Egyesült Államok kormánya hivatalosan is aktualizálta nemzetbiztonsági stratégiáját, amelyben kiemelt helyen szerepel Európa jövője és annak súlyos problémái. Az amerikai jelentés szerint a kontinens nemcsak gazdasági nehézségekkel, hanem civilizációs leépüléssel is szembe kell, hogy nézzen, ha a jelenlegi politikai irány nem változik meg.
Az amerikai jelentés szerint Európa jelenleg a hanyatlás útján jár
Deák Dániel politológus a XXI. Század Intézet vezető elemzője szerint a hivatalos amerikai álláspont a nemzeti önazonosság és a demokratikus értékek mély válságára hívja fel a figyelmet Európa vonatkozásában.
A dokumentum egyértelműen úgy fogalmaz, hogy az Európai Unió és más nemzetközi szervezetek olyan intézkedéseket hoztak, amelyek „aláássák a politikai szabadságot és a nemzeti szuverenitást”. Emellett a migrációs politika, amely „átalakítja a kontinenst és konfliktusokat idéz elő”, továbbra is az egyik legfőbb veszélyként szerepel a stratégiai értékelésben.
Az amerikai kormány elemzése szerint az európai kontinens húsz éven belül – vagy akár ennél is hamarabb – felismerhetetlenné válhat, ha a mostani trendek folytatódnak. A szöveg nemcsak a gazdasági hanyatlásra, hanem a születési számok drámai csökkenésére, a nemzeti identitás elvesztésére és a szólásszabadság korlátozására is rámutat, mint a civilizációs krízis legfőbb jeleire"
- írja a politológus.
A stratégia kemény kritikát fogalmaz meg az európai politikai elittel szemben is:
Az Egyesült Államok olyan európai kormányokkal találja szemben magát, amelyek irreális elvárásokat támasztanak a háborúval kapcsolatban, miközben instabil kisebbségi kormányok vezetik őket. Ezek a kormányok sok esetben semmibe veszik a demokrácia alapelveit, hogy elnyomják az ellenzéket.”
Deák Dániel elemző a bejegyzésében hangsúlyozta, hogy az amerikai stratégiai dokumentum világosan mutatja, Washingtonban is érzékelik Európa politikai, demográfiai és morális válságát.
A nyugat-európai országokban a demokratikus folyamatok kiüresedtek, az elitek saját hatalmuk megtartásáért a választók akaratát is figyelmen kívül hagyják, miközben a migrációs politika gyökeresen megváltoztatta a társadalmak szerkezetét”
- írja elemzésében Deák Dániel, akinek az értékelése szerint az amerikai stratégia üzenete egyértelmű:
Európa csak akkor tudja elkerülni a hanyatlást, ha visszatalál a szuverenitáshoz, a nemzeti identitáshoz és a demokratikus alapelvekhez. Ellenkező esetben a következő évtizedekben nemcsak gazdasági, hanem kulturális értelemben is végzetes átalakulás következhet be."