Amikor egy tiszásnak szembejön a valóság – videó

Rétvári Bence a karácsonyi ünnepek szokásos klasszikusát, a Reszkessetek, betörők! című filmet használta fel, hogy bemutassa, milyen arcot vág egy tiszás, amikor meglátja Magyar Péter valódi ajánlatát 2026-ra.

Ilyen arcot vág egy tiszás, amikor szembejön a valóság (Fotó: 20th Century Fox)

A videóban az a jelenet látható, amikor a család megérkezik a reptérre, és kipakolják a bőröndöket.

Kevin csomagja is előkerül, ami jelen esetben a Tisza Pártra leadott szavazatot jelképezi. Kézről kézre oda akarják juttatni a címzetthez, azonban a sor végén nem Kevin (szép új világ), hanem egy idős bácsi van (adóemelés, Brüsszel, Ukrajna).

Amikor kiderül a baj, akkor jön az anyuka sikítása, és az ikonikus ájulás, de jó lenne, ha mi nem járnánk így 2026-ban.