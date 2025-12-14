Babis nemet mondott Brüsszelnek: Csehország nem fizeti Ukrajna háborúját

Andrej Babis nyilatkozata futótűzként terjed Európában: a videós bejegyzés szerint a cseh érdekek elsőbbséget élveznek az uniós háborús finanszírozással szemben – hívta fel Orbán Balázs közösségi oldalán. A cseh miniszterelnök egyértelművé tette:

Orbán Balázs felhívta a figyelmet: Magyarország fontos szövetségest nyert a háború elleni harcban, Andrej Babis személyében. (Forrás: Facebook/Orbán Balázs)

Nekünk, cseheknek pénzre van szükségünk – a cseh polgárok és a Cseh Köztársaság számára, és nincs pénzünk más országok számára.”

Elmondása szerint a találkozó a belga miniszterelnökkel több mint egy órán át tartott, és egy pontban teljes egyetértés született: az EU jelenlegi gyakorlata fenntarthatatlan.