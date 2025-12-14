Babis nemet mondott Brüsszelnek: Csehország nem fizeti Ukrajna háborúját

Hírlevél
Csehország újonnan beiktatott miniszterelnöke világos üzenetet küldött Brüsszelnek: nem hajlandó tovább finanszírozni Ukrajna háborúját. Andrej Babis szerint az Európai Bizottságnak más megoldást kell találnia, mert a csehek pénze nem korlátlan – hívta fel a figyelmet bejegyzésében Orbán Balázs.
Andrej Babis nyilatkozata futótűzként terjed Európában: a videós bejegyzés szerint a cseh érdekek elsőbbséget élveznek az uniós háborús finanszírozással szemben – hívta fel Orbán Balázs közösségi oldalán. A cseh miniszterelnök egyértelművé tette: 

Andrej Babis
Orbán Balázs felhívta a figyelmet: Magyarország fontos szövetségest nyert a háború elleni harcban, Andrej Babis személyében. (Forrás: Facebook/Orbán Balázs)

Nekünk, cseheknek pénzre van szükségünk – a cseh polgárok és a Cseh Köztársaság számára, és nincs pénzünk más országok számára.” 

Elmondása szerint a találkozó a belga miniszterelnökkel több mint egy órán át tartott, és egy pontban teljes egyetértés született: az EU jelenlegi gyakorlata fenntarthatatlan.

Magyar–cseh egyetértés a háborús pénzek ügyében

A cseh politikus hangsúlyozta, hogy az Európai Uniónak más módot kell találnia Ukrajna finanszírozására, mert Csehország nem vállal garanciákat és nem ad további pénzt. Ez az álláspont kísértetiesen egybevág a magyar kormány régóta képviselt politikájával, amely szerint a háború elnyújtása helyett a béke irányába kellene mozdulni. Brüsszel azonban továbbra is a közös kasszát nyitná ki – még akkor is, ha a tagállamok saját polgáraikra sem tudnak eleget költeni.

