Babis nemet mondott Brüsszelnek: Csehország nem fizeti Ukrajna háborúját

Andrej Babis nyilatkozata futótűzként terjed Európában: a videós bejegyzés szerint a cseh érdekek elsőbbséget élveznek az uniós háborús finanszírozással szemben – hívta fel Orbán Balázs közösségi oldalán. A cseh miniszterelnök egyértelművé tette:
Nekünk, cseheknek pénzre van szükségünk – a cseh polgárok és a Cseh Köztársaság számára, és nincs pénzünk más országok számára.”
Elmondása szerint a találkozó a belga miniszterelnökkel több mint egy órán át tartott, és egy pontban teljes egyetértés született: az EU jelenlegi gyakorlata fenntarthatatlan.
Magyar–cseh egyetértés a háborús pénzek ügyében
A cseh politikus hangsúlyozta, hogy az Európai Uniónak más módot kell találnia Ukrajna finanszírozására, mert Csehország nem vállal garanciákat és nem ad további pénzt. Ez az álláspont kísértetiesen egybevág a magyar kormány régóta képviselt politikájával, amely szerint a háború elnyújtása helyett a béke irányába kellene mozdulni. Brüsszel azonban továbbra is a közös kasszát nyitná ki – még akkor is, ha a tagállamok saját polgáraikra sem tudnak eleget költeni.