Andrej Babis szokatlan üzenetet küldött a magyaroknak

55 perce
Olvasási idő: 3 perc
Brüsszelben találkozott egymással a magyar és a cseh politikai élet vezetője az Európai Tanács ülése előtt. A megbeszélést követően Andrej Babis rövid üzenetet is megfogalmazott a magyarok felé.
európai tanács

Üdvözlök minden magyart! Nagyon örülök, hogy itt lehetek Viktorral, mindketten a Patrióták Európáért harcosai vagyunk. Részt fogunk venni az EU-csúcson, és természetesen küzdeni fogunk Európa és országaink érdekeiért. Szóval, nagyon örülök, hogy itt lehetek, imádom a pogácsát, a nagymamám is készített ilyet és kaptam szaloncukrot is, szóval nagyon boldog vagyok. Minden jót kívánok és persze remélem, hogy Viktor meg fogja nyerni a következő választást Magyarországon, mert szükségünk van rá itt, hogy együtt küzdjünk egy jobb jövőért – fogalmaz Deák Dániel Facebook-videójában Andrej Babis.

Andrej babis
Fotó: AFP

Orbán Viktor a találkozón szintén pozitívan beszélt Andrej Babisról. Úgy fogalmazott, örül annak, hogy ismét együtt dolgozhatnak az európai színtéren, és közösen képviselhetik országaik érdekeit az Európai Tanácsban. A magyar miniszterelnök utalt arra is, hogy korábban már volt alkalmuk együttműködni, és ezt a politikai szövetséget most is fontosnak tartja .

A találkozó összességében azt jelzi, hogy 

a két politikus a jövőben is szoros együttműködésre törekszik az uniós döntéshozatalban.

A brüsszeli találkozó és az ott elhangzott üzenet újabb példája annak, hogy Orbán Viktor és Andrej Babis politikai szövetségeseiként tekintenek egymásra, és közös fellépést sürgetnek az Európai Unió jövőjét érintő kérdésekben.

 

