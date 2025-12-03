Kultikus műsor vendége lesz Orbán Viktor, 27 év után visszatér az Apukám világa

Kérdezz bármit! – írta Orbán Viktor a közösségi oldalán, aki az egykori legendás rádióműsor, a podcastként visszatérő Apukám világa vendége lesz szombaton. Az Apukám világát annak idején Csiszár Jenő vezetette a kilencvenes években, megújult formájában pedig a miniszterelnök lesz a milánói konzul első beszélgetőpartnere.

A hallgatói kérdéseket a miniszterelnök Facebook-oldalán, kommentben várják.