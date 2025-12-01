Fellépünk az indokolatlan áremelések ellen: mától indul a kiterjesztett árréscsökkentés. Mindent megteszünk, hogy megvédjük a családokat és a nyugdíjasokat az indokolatlan áremelésektől, ezért első lépésként 2026. február 28-ig meghosszabbítottuk, második lépésként mától további 13 termékre kiterjesztettük az árréscsökkentést – írja Facebook-bejegyzésében Nagy Márton.

Újabb 13 termékre terjeszti ki a kormány a kötelező árréscsökkentést. Fotó: MTI/Balogh Zoltán

A nemzetgazdasági miniszter tájékoztatott: az intézkedés eredményeként a magyar emberek olyan termékekhez juthatnak hozzá olcsóbban, mint a leggyakrabban vásárolt zöldségek és gyümölcsök, egyes marhahúsok, illetve a gyermekes családok körében népszerű sajtkrémek és kenhető sajtok, sertés májasok és sertésmájkrémek, illetve bébiételek. Hozzátette: az árréscsökkentés bevezetése óta tartós és érdemi árcsökkenést eredményezett. A drogériákban átlagosan mintegy 27 százalékkal, az élelmiszerüzletekben pedig több mint 20 százalékkal lettek olcsóbbak az érintett termékek.

Mint írja, az alábbi termékekre terjeszttték ki az intézkedés:

marha-fehérpecsenye,

marhafelsál,

sertés májas és sertésmájkrém,

sajtkrém, kenhető sajt,

alma,

körte,

szilva,

szőlő,

fejes káposzta,

paradicsom,

vöröshagyma,

zöldpaprika, és

bébiétel.

A miniszter kifejtette, a zöldségek és gyümölcsök árának csökkenése hozzájárul ahhoz, hogy a magyar fogyasztók asztalára több egészséges élelmiszer kerüljön. Az intézkedés révén olyan gyakran fogyasztott zöldségek és gyümölcsök válnak megfizethetőbbé, mint a fejes káposzta, a paradicsom, a vöröshagyma, zöldpaprika, az alma, a körte, a szilva és a szőlő.

Az árréscsökkentés hatása

Hozátette: kiemelt figyelmet fordítanak a magyar családok megélhetésének könnyítésére, ezért több, a kisgyermekes családok számára fontos és kedvelt termékkategória is bekerült az árréscsökkentés hatálya alá. A legfontosabb ezek közül szerinte a bébiétel, de emellett a sajtkrémek és a kenhető sajtok, valamint a sertés májasok és a sertésmájkrémek bevonása is valódi segítséget jelent a kisgyermekeket nevelő családoknak.

Elárulta: az intézkedések nélkül az infláció mintegy 1,5 százalékponttal lenne magasabb, ezért a Kormány a családok és a nyugdíjasok védelme érdekében folytatja a harcot az indokolatlan áremelésekkel szemben. „A Kormány családbarát adópolitikája, nyugdíjasokat támogató és árcsökkentő intézkedései jelentősen hozzájárulnak a lakossági fogyasztás élénkítéséhez, ezáltal erősítve a gazdasági növekedést” – tájékoztatott.