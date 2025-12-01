Hírlevél

Kiterjesztette a kormány az árréscsökkentést: mától újabb alapvető élelmiszerek – zöldségek, gyümölcsök, húsok és bébiételek – ára mérséklődik, hogy megvédjék a családokat és a nyugdíjasokat az indokolatlan drágulástól. Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter tájékoztatott: az intézkedések nélkül az infláció mintegy 1,5 százalékponttal lenne magasabb, ezért a Kormány a családok és a nyugdíjasok védelme érdekében folytatja a harcot az indokolatlan áremelésekkel szemben.
 Fellépünk az indokolatlan áremelések ellen: mától indul a kiterjesztett árréscsökkentés. Mindent megteszünk, hogy megvédjük  a családokat és a nyugdíjasokat az indokolatlan áremelésektől, ezért  első lépésként 2026. február 28-ig meghosszabbítottuk, második lépésként mától további 13 termékre kiterjesztettük az árréscsökkentést – írja Facebook-bejegyzésében Nagy Márton.

Február végéig biztosan velünk marad az árréscsökkentés, az intézkedésnek nem csak gazdasági hatásai vannak Fotó: MTI/Balogh Zoltán
Újabb 13 termékre terjeszti ki a kormány a kötelező árréscsökkentést. Fotó: MTI/Balogh Zoltán

A nemzetgazdasági miniszter tájékoztatott: az intézkedés eredményeként a magyar emberek olyan termékekhez juthatnak hozzá olcsóbban, mint a leggyakrabban vásárolt zöldségek és gyümölcsök, egyes marhahúsok, illetve a gyermekes családok körében népszerű sajtkrémek és kenhető sajtok, sertés májasok és sertésmájkrémek, illetve bébiételek. Hozzátette: az árréscsökkentés bevezetése óta tartós és érdemi árcsökkenést eredményezett. A drogériákban átlagosan mintegy 27 százalékkal, az élelmiszerüzletekben pedig több mint 20 százalékkal lettek olcsóbbak az érintett termékek.

Mint írja, az alábbi termékekre terjeszttték ki az intézkedés:

  •  marha-fehérpecsenye,
  •  marhafelsál,
  •  sertés májas és sertésmájkrém,
  •  sajtkrém, kenhető sajt,
  •  alma,
  •  körte,
  •  szilva,
  • szőlő,
  •  fejes káposzta,
  •  paradicsom,
  •  vöröshagyma,
  •  zöldpaprika, és
  •  bébiétel.

A miniszter kifejtette, a zöldségek és gyümölcsök árának csökkenése hozzájárul ahhoz, hogy a magyar fogyasztók asztalára több egészséges élelmiszer kerüljön. Az intézkedés révén olyan gyakran fogyasztott zöldségek és gyümölcsök válnak megfizethetőbbé, mint a fejes káposzta, a paradicsom, a vöröshagyma, zöldpaprika, az alma, a körte, a szilva és a szőlő. 

 

Az árréscsökkentés hatása

Hozátette: kiemelt figyelmet fordítanak a magyar családok megélhetésének könnyítésére, ezért több, a kisgyermekes családok számára fontos és kedvelt termékkategória is bekerült az árréscsökkentés hatálya alá. A legfontosabb ezek közül  szerinte a bébiétel, de emellett a sajtkrémek és a kenhető sajtok, valamint a sertés májasok és a sertésmájkrémek bevonása is valódi segítséget jelent a kisgyermekeket nevelő családoknak.

Elárulta: az intézkedések nélkül az infláció mintegy 1,5 százalékponttal lenne magasabb, ezért a Kormány a családok és a nyugdíjasok védelme érdekében folytatja a harcot az indokolatlan áremelésekkel szemben. „A Kormány családbarát adópolitikája, nyugdíjasokat támogató és árcsökkentő intézkedései jelentősen hozzájárulnak a lakossági fogyasztás élénkítéséhez, ezáltal erősítve a gazdasági növekedést” – tájékoztatott.

 

