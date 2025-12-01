Így fenyegetőzik az Átlátszó újságírója

Hírlevél

Új botrány érte az Átlátszót: Zubor Zalán újságíró fenyegetőzni kezdett.
TűzfalcsoportZubor ZalánÁtlátszó

Az Átlátszó újabb kényes helyzetbe került, miután a Tűzfalcsoport arról számolt be: Zubor Zalán felesége az esküvői képeken olyan dokumentumot tart, amelyen a „Kínai Köztársaság” felirat látható. Ez azután vált jelentőssé, hogy Zubor évek óta a pekingi befolyás veszélyeiről ír, és rendszeresen kritizálja Kínát.

Míg az Átlátszó újságírója folton Kína ellen hergel, feleségénél kínai útlevél lapul Forrás: Tűzfalcsoport
Míg az Átlátszó újságírója folton Kína ellen hergel, feleségénél kínai útlevél lapul
Forrás: Tűzfalcsoport

Zubor szerint „személyes támadás” történt ellene és felesége ellen, a kritikára fenyegetéssel reagált. A helyzet különösen kényes, mert az Átlátszó korábban több esetben is foglalkozott közszereplők családtagjaival, például Bayer Zsolt feleségével és sógornőjével. Most viszont 

A Média1 úgy reagált, hogy a Tűzfalcsoport hamis állításokat közölt, a fotó szerint épp ellenkezőleg: a dokumentum tajvani útlevél. A vita során ugyanakkor maga az újságíró elismerte, hogy a dokumentumon a „Taiwan” és a „Republic of China” felirat szerepel.

 

