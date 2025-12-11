Az EU vezetése azt tervezi, hogy úgy bánik majd Belgiummal, mint Magyarországgal

Most komolyan tényleg ott tartunk? Amikor már a Politico is azt írja, hogy Belgiumot úgy kezelik majd, mint Magyarországot, onnan látszik, hogy történelmi mélyrepülésben van az európai demokrácia – írta Hölvényi György a Facebook-bejegyzésében.

Hölvényi György, a Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) európai parlamenti képviselője, a Patrióták Európáért Képviselőcsoport tagja

Fotó: MTI/Soós Lajos

A KDNP európai parlamenti képviselője kifejtette:

A brüsszeli balliberális fősodor lapja, a politikaformáló körökben rendkívül beágyazott Politico – amelyet aligha lehet a magyar kormány barátjának nevezni – arról ír: „Az EU azt tervezi, hogy úgy bánik majd Belgiummal, mint Magyarországgal, ha nem támogatja az ukrán hitelt.” A cikk arra vonatkozott, hogy jövő héten tárgyalják azt a 210 milliárd eurós ukrán hitelcsomagot, amelyet az EU a befagyasztott orosz vagyonból finanszírozna. Ennek döntő részét Belgium kezeli, így egy esetleges jogi eljárás során Belgiumot citálnák bíróság elé, nem az Európai Uniót. A Bizottság ráadásul olyan jogalapra hivatkozik, amely finoman szólva is ingatag, ezért Belgium érthetően nem akarja egyedül viselni a kockázatot.

És mit üzennek erre az EU bürokratái? A Politico szavait idézve:

„Az üzenet Belgium számára az, hogy ha nem áll be a sorba, akkor diplomatái, miniszterei és vezetői elveszítik a hangjukat az EU asztalánál. A tisztviselők pedig Belgium kívánságlistáját és aggályait a 2028–2034-es hosszú távú költségvetés tárgyalásain a sor végére teszik.”

Úgy tűnik, tényleg ott tartunk, ha egy szuverén ország nem hajlandó automatikusan rábólintani egy kockázatos, kétes jogalapú hitelcsomagra, akkor megfenyegetik és félreállítják?

Ezzel fogják a belga kormányt büntetni, amiért nem akarják csődbe sodorni a saját országukat csak azért, mert Ursula von der Leyen szerint Ukrajnát bármi áron támogatni kell? Lássuk meg! – írta Hölvényi György a Facebook-bejegyzésében.