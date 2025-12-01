Az Otthon Start program katonákra szabva

Nagyon sikeres otthonteremtési program, két és fél hónap alatt már 22 ezer hiteligénylés indult – közölte Panyi Miklós, aki jelezte, a program nagyon jól célzott, rugalmas, ami

a katonák esetében is fontos,

mert ez hivatásszakma, és nagyon sok esetben a szolgálat az megköveteli, hogy időszakosan, akár öbb hónapra is a katonák máshol teljesítsenek szolgálatot. Az államtitkár hangsúlyoza, az Otthon Start programot úgy tették össze, hogy nincsen feltétlenül beköltözési kötelezettsége a fiatalnak.

Jelezte, nagy toborzásban van a honvédelmi tárca, ott is a fiatalokat célozzák, tehát a toborzási kampány,

a honvédelmi minisztérium által nyújtott lehetőségek és egy ilyen otthonteremtési program az nagyon jó kombináció katonák számára is, különös tekintettel arra, hogy jövő január elsejétől még egy egymillió forintos otthonteremtési támogatás is rendelkezésre áll a katonák számára.

Kiemelte, aki most vásárolna ingatlant, az ezt az egymillió forintot önerőként is használhatja, de ez a meglévő hitelekbe is beforgatható.