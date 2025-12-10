Hírlevél
Meghalt Balázs Péter

Kiszivárgott az ukrán béketerv – nagyon súlyos dolgok vannak benne

Balázs Péter

„Isten veled, Barátom!” – Orbán Viktor búcsúzik Balázs Pétertől

Szerda reggel, 82 éves korában meghalt Balázs Péter Kossuth- és Jászai Mari-díjas magyar színművész. Orbán Viktor megható sorokkal búcsúzott Balázs Pétertől, akit személyes jó barátjaként tartott számon.
Balázs PéterhalálhírOrbán Viktorelhunytbúcsú

A miniszterelnök közösségi oldalán jelentette be, hogy mély megrendüléssel értesült Balázs Péter haláláról.

Balázs Péter
Elhunyt Balázs Péter színművész, rendező, egykori színházigazgató (Forrás: Origo)

Nekem annyi feladatom maradt csupán, hogy bajtársként köszönetet mondjak az elmúlt évek munkájáért, emberségéért, és mindazért, amit értünk tettél. Mindent köszönünk!”

 – írta Orbán Viktor. 

Meghalt Balázs Péter

Egy élet a humor, a film és a színpad szolgálatában

Balázs Péter főként komikus szerepeivel vált országos kedvenccé, de pályája jóval túlmutatott a kabaré világán: filmek, tévéműsorok és szinkronszerepek tucatjai őrzik a hangját és játékát. A magyar nézők Louis de Funès, Danny DeVito, Jack Nicholson, Christopher Lee és Joe Pesci hangjaként is azonosították, szinkronszínészi munkája mára része lett a kollektív emlékezetnek. A Szigligeti Színház több mint tíz évig tartó vezetése alatt új lendületet adott a társulatnak, és meghatározó szereplője maradt a magyar színházi életnek.

A magyar kultúra egyik ikonikus alakja színházban, filmben és szinkronhangként is generációk meghatározó élménye volt. Halálhíre nemcsak a szakmát, hanem a teljes magyar közönséget megrendítette.

