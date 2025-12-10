„Isten veled, Barátom!” – Orbán Viktor búcsúzik Balázs Pétertől

A miniszterelnök közösségi oldalán jelentette be, hogy mély megrendüléssel értesült Balázs Péter haláláról.
Nekem annyi feladatom maradt csupán, hogy bajtársként köszönetet mondjak az elmúlt évek munkájáért, emberségéért, és mindazért, amit értünk tettél. Mindent köszönünk!”
– írta Orbán Viktor.
Egy élet a humor, a film és a színpad szolgálatában
Balázs Péter főként komikus szerepeivel vált országos kedvenccé, de pályája jóval túlmutatott a kabaré világán: filmek, tévéműsorok és szinkronszerepek tucatjai őrzik a hangját és játékát. A magyar nézők Louis de Funès, Danny DeVito, Jack Nicholson, Christopher Lee és Joe Pesci hangjaként is azonosították, szinkronszínészi munkája mára része lett a kollektív emlékezetnek. A Szigligeti Színház több mint tíz évig tartó vezetése alatt új lendületet adott a társulatnak, és meghatározó szereplője maradt a magyar színházi életnek.
A magyar kultúra egyik ikonikus alakja színházban, filmben és szinkronhangként is generációk meghatározó élménye volt. Halálhíre nemcsak a szakmát, hanem a teljes magyar közönséget megrendítette.