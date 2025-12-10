„Isten veled, Barátom!” – Orbán Viktor búcsúzik Balázs Pétertől

Egy élet a humor, a film és a színpad szolgálatában

Balázs Péter főként komikus szerepeivel vált országos kedvenccé, de pályája jóval túlmutatott a kabaré világán: filmek, tévéműsorok és szinkronszerepek tucatjai őrzik a hangját és játékát. A magyar nézők Louis de Funès, Danny DeVito, Jack Nicholson, Christopher Lee és Joe Pesci hangjaként is azonosították, szinkronszínészi munkája mára része lett a kollektív emlékezetnek. A Szigligeti Színház több mint tíz évig tartó vezetése alatt új lendületet adott a társulatnak, és meghatározó szereplője maradt a magyar színházi életnek.

A magyar kultúra egyik ikonikus alakja színházban, filmben és szinkronhangként is generációk meghatározó élménye volt. Halálhíre nemcsak a szakmát, hanem a teljes magyar közönséget megrendítette.