Balogh Levente: A határon túli magyaroknak a szíve még magyarabb lett

Komoly visszhangot váltott ki Balogh Levente legújabb videós nyilatkozata, amelyben a határon túli magyarokról, a nemzeti összetartozásról és a magyarság megélésének mélyebb értelméről beszélt.

Megható gondolatokat osztott meg Balogh Levente a határon túli magyarokról és a nemzeti összetartozásról. A vállalkozó szerint csak akkor érthetjük meg igazán, mit jelent magyarnak lenni, ha átlépjük a határt, és találkozunk azokkal, akik idegen fennhatóság alatt is megőrizték nemzeti identitásukat. „A szívük még magyarabb lett” – fogalmazott Balogh, aki szerint a külhoni magyarok nemcsak hűségük, hanem bátorságuk miatt is példát mutatnak. Fotó: Bús Csaba / MTI Fotószerkesztőség



Balogh Levente szerint a külhoni magyarok sokszor nagyobb hazaszeretettel élnek, mint az anyaországban élők

Nem tudom, hogy mindenki egyetért-e velem, de át kell lépned a határt, és be kell menned az elszakadt magyarok közé, hogy megérezd, mit jelent magyarnak lenni. Mert itt, Magyarországon sokszor nem érezzük, nem értékeljük, de ha kimész, akkor értékeled”

– fogalmazott az ismert vállalkozó.

Balogh szerint a külhoni magyarok közösségei – Felvidéken, Erdélyben, Délvidéken vagy Kárpátalján – hihetetlen erővel őrzik a magyarságukat, és sokszor nagyobb hazaszeretettel élnek, mint az anyaországban élők.

Képzeld el, mit kellett átélniük ott, idegen fennhatóság alatt. Nagyon kemény emberek lettek, de a szívük még magyarabb. Szerintem nagyon megérdemlik, hogy ők is magyar állampolgárok lehessenek”

– mondta.

Balogh Levente személyes tapasztalatairól is beszélt:

Én is voltam Felvidéken. Olyan büszkeséggel élik meg a magyarságukat, ami példát mutat. Sokszor nagyon nehéz nekik kiállni, mégis kiállnak. Bátor emberek, ez fantasztikus.”

A vállalkozó szerint a határon túli magyar közösségek erősítik a nemzeti összetartozás érzését. Szép szimbóluma ennek például az, ahogy közösen éneklik a Nélküled című dalt a sporteseményeken.

Nézd meg, hogy éneklik a meccseken! Én mindig eléneklem velük. A Nélküled a kedvencem.”

– mondta Balogh Levente.