Balogh Levente: A határon túli magyaroknak a szíve még magyarabb lett

Komoly visszhangot váltott ki Balogh Levente legújabb videós nyilatkozata, amelyben a határon túli magyarokról, a nemzeti összetartozásról és a magyarság megélésének mélyebb értelméről beszélt.
Balogh Levente szerint a külhoni magyarok sokszor nagyobb hazaszeretettel élnek, mint az anyaországban élők
Nem tudom, hogy mindenki egyetért-e velem, de át kell lépned a határt, és be kell menned az elszakadt magyarok közé, hogy megérezd, mit jelent magyarnak lenni. Mert itt, Magyarországon sokszor nem érezzük, nem értékeljük, de ha kimész, akkor értékeled”
– fogalmazott az ismert vállalkozó.
Balogh szerint a külhoni magyarok közösségei – Felvidéken, Erdélyben, Délvidéken vagy Kárpátalján – hihetetlen erővel őrzik a magyarságukat, és sokszor nagyobb hazaszeretettel élnek, mint az anyaországban élők.
Képzeld el, mit kellett átélniük ott, idegen fennhatóság alatt. Nagyon kemény emberek lettek, de a szívük még magyarabb. Szerintem nagyon megérdemlik, hogy ők is magyar állampolgárok lehessenek”
– mondta.
Balogh Levente személyes tapasztalatairól is beszélt:
Én is voltam Felvidéken. Olyan büszkeséggel élik meg a magyarságukat, ami példát mutat. Sokszor nagyon nehéz nekik kiállni, mégis kiállnak. Bátor emberek, ez fantasztikus.”
A vállalkozó szerint a határon túli magyar közösségek erősítik a nemzeti összetartozás érzését. Szép szimbóluma ennek például az, ahogy közösen éneklik a Nélküled című dalt a sporteseményeken.
Nézd meg, hogy éneklik a meccseken! Én mindig eléneklem velük. A Nélküled a kedvencem.”
– mondta Balogh Levente.