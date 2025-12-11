A nyugdíjkorhatár jelentős emelésével hergel a baloldali sajtó

Most is pontosan ez történt. Kiszivárogtak a baloldal megszorító tervei, mely szerint a nyugdíjrendszert privatizálni kellene, különadókat kellene kivetni a nyugdíjakra – hiszen ahogy Simonovits Andrástól, a Tisza Párt nyugdíjszakértőjétől hallottuk: szerintük a nyugdíjrendszer túl bőkezű. Mostanra minden baloldali nagyágyú a Tisza Párt programját hirdeti, ezért kampányol a 13. és 14. havi nyugdíjak ellen Bokros Lajos is. Ezt követően miről ír a HVG? Hogy a nyugdíjrendszer túl bőkezű, ki kellene tolni a nyugdíjkorhatárt, és magánnyugdíjpénztári alapon kellene újraszervezni a nyugdíjrendszert. Micsoda véletlen...! – írta Orbán Balázs a Facebook-bejegyzésében.

Magyar Péter és Tarr Zoltán, a Tisza Párt vezetői (Fotó: MTI)

A miniszterelnök politikai igazgatója hozzátette:

Súlyos hiba ennyire lenézni az embereket. Teljesen világos, hogy a megszorítások rosszak a magyar embereknek, és az is egyértelmű, hogy a Tisza Párt megszorításokat vezetne be. Hiába próbálják elfedni a szándékaikat, Magyarország előtt valójában most ez a két út áll: a Tisza Párt által kínált privatizált nyugdíj- és egészségügyi rendszerrel, megnövelt adókkal, megszüntetett támogatásokkal kikövezett megszorítások útja – vagy a nemzeti kormány által kínált 13. és 14. havi nyugdíjhoz, családi adókedvezményekhez, alacsony adókhoz és békéhez vezető út. Szerintünk a magyar emberek utóbbival járnának jól, bármit is ír a HVG

– hangsúlyozta Orbán Balázs.