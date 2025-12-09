Egy „köszönöm” a nyugdíjasokért – a trollok egyből a torkának ugrottak

Baloldali támadások egy köszönöm miatt

Timi egymás után kapta a támadó kommenteket: „Szomorú hogy ennyire buta vagy timike”. Mások egyenesen pedofilnak nevezték a modell-műsorvezetőt: „PEDOfideszes Timmancs”. Természetesen nem maradhattak el azok a trollok sem, akik szerint Timit megvette a Fidesz: „Biztosan megkaptad érte a júdáspénzt”.

A modell-műsorvezetőt saját bevallása szerint sokkolta az a rosszindulat, amely egyetlen Facebook-bejegyzés miatt rázúdult.

Az a bűnöm, hogy kiállok azon értékek mellett, amiben hiszek!”

– fogalmazott, hozzátéve: a Tisza Párt programja telis-tele van megszorításokkal és adóemelésekkel, amelyek a nyugdíjasokat sújtanák a leginkább.

„A gyűlölet nem eltántorít, hanem megerősít”

Timi végül egy újabb posztban jelezte: nem hátrál meg. Szerinte az, hogy ennyi dühöt vált ki belőle a béke és a kormány melletti kiállás, csak megerősíti abban, hogy a helyén van — és a nyugdíjasok továbbra is számíthatnak rá. Timi pedig számíthat a jobboldal támogatására!