Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Elképesztő bejelentést tett Zelenszkij a béketervről – sorsdöntő napok előtt állunk

Sport

Szoboszlait hibáztatják a Szalah miatt kitört liverpooli botrányért

Rába Timi

Egy „köszönöm” a nyugdíjasokért – a trollok egyből a torkának ugrottak

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Rába Timi egy érzelmes posztban köszönte meg a kormánynak, hogy édesanyja és a magyar nyugdíjasok valódi segítséget kapnak — erre a baloldal dührohammal válaszolt. A modell-műsorvezető szerint döbbenetes, hogy ma már az is támadási felület, ha valaki hálát mer érezni – írta meg a Bors.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Rába TiminyugdíjasBorsbaloldaltroll

A Bors beszámolója szerint Rába Timi mindössze annyit tett, hogy megköszönte a kormány nyugdíjpolitikáját, amely szerinte édesanyja életét is könnyebbé tette. 

baloldal
A baloldali trollok Rába Timi torkának estek csak azért, mert kiállt az értékei mellett (Forrás: Facebook/Rába Tímea)

Hálás vagyok, hogy a nyugdíjasok ma már valódi segítséget kapnak” 

– írta, ám ezzel el is indult a gyűlölethullám azon a baloldalról, amelynek vezetője a nyugdíjak megadóztatását és a 13–14. havi juttatás eltörlését tervezi. Timi szerint egyszerűen felfoghatatlan, hogy ilyen indulatot válthat ki egy jó szándékú, személyes hangvételű poszt.

Muri Enikő kimondta, amit eddig csak kevesen mertek

Baloldali támadások egy köszönöm miatt

Timi egymás után kapta a támadó kommenteket: „Szomorú hogy ennyire buta vagy timike”. Mások egyenesen pedofilnak nevezték a modell-műsorvezetőt: „PEDOfideszes Timmancs”. Természetesen nem maradhattak el azok a trollok sem, akik szerint Timit megvette a Fidesz: „Biztosan megkaptad érte a júdáspénzt”. 

A modell-műsorvezetőt saját bevallása szerint sokkolta az a rosszindulat, amely egyetlen Facebook-bejegyzés miatt rázúdult. 

Az a bűnöm, hogy kiállok azon értékek mellett, amiben hiszek!” 

– fogalmazott, hozzátéve: a Tisza Párt programja telis-tele van megszorításokkal és adóemelésekkel, amelyek a nyugdíjasokat sújtanák a leginkább.

„A gyűlölet nem eltántorít, hanem megerősít”

Timi végül egy újabb posztban jelezte: nem hátrál meg. Szerinte az, hogy ennyi dühöt vált ki belőle a béke és a kormány melletti kiállás, csak megerősíti abban, hogy a helyén van — és a nyugdíjasok továbbra is számíthatnak rá. Timi pedig számíthat a jobboldal támogatására!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!