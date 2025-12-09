Egy „köszönöm” a nyugdíjasokért – a trollok egyből a torkának ugrottak

A Bors beszámolója szerint Rába Timi mindössze annyit tett, hogy megköszönte a kormány nyugdíjpolitikáját, amely szerinte édesanyja életét is könnyebbé tette.
Hálás vagyok, hogy a nyugdíjasok ma már valódi segítséget kapnak”
– írta, ám ezzel el is indult a gyűlölethullám azon a baloldalról, amelynek vezetője a nyugdíjak megadóztatását és a 13–14. havi juttatás eltörlését tervezi. Timi szerint egyszerűen felfoghatatlan, hogy ilyen indulatot válthat ki egy jó szándékú, személyes hangvételű poszt.
Baloldali támadások egy köszönöm miatt
Timi egymás után kapta a támadó kommenteket: „Szomorú hogy ennyire buta vagy timike”. Mások egyenesen pedofilnak nevezték a modell-műsorvezetőt: „PEDOfideszes Timmancs”. Természetesen nem maradhattak el azok a trollok sem, akik szerint Timit megvette a Fidesz: „Biztosan megkaptad érte a júdáspénzt”.
A modell-műsorvezetőt saját bevallása szerint sokkolta az a rosszindulat, amely egyetlen Facebook-bejegyzés miatt rázúdult.
Az a bűnöm, hogy kiállok azon értékek mellett, amiben hiszek!”
– fogalmazott, hozzátéve: a Tisza Párt programja telis-tele van megszorításokkal és adóemelésekkel, amelyek a nyugdíjasokat sújtanák a leginkább.
„A gyűlölet nem eltántorít, hanem megerősít”
Timi végül egy újabb posztban jelezte: nem hátrál meg. Szerinte az, hogy ennyi dühöt vált ki belőle a béke és a kormány melletti kiállás, csak megerősíti abban, hogy a helyén van — és a nyugdíjasok továbbra is számíthatnak rá. Timi pedig számíthat a jobboldal támogatására!