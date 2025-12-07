Bán Mór elárulta, hogy melyik történelmi hős élettapasztalatából merít sokat Orbán Viktor

„Volt időszak, amikor olyan békevágy nyilvánult meg az emberekben, hogy egészen egyszerűen a túlélést az jelentette, hogy ez a nemzet békében tudjon egy kicsit élni, de mint tudjuk, vérzivataros időszakok voltak. Én azt gondolom, hogy minden korszaknak megvannak a maga harcai" – jelentette ki tegnap Bán Mór, aki egy civil beszélgetésen vett részt a politikusok felszólalása előtt.

Bán Mór: Villogjon a kard

Az író hozzátette, hogy „a Vitéz Jánosok írjanak, sercegjen a tolluk, a Hunyadi Jánosok élezzék a kardot, villogjon az a kard, de mindannyiunkra megszabatott az a küzdelem, amit meg kell küzdeni ahhoz, hogy megőrizzük ezt az országot, hogy úgy tudja a következő évszázadokat is megélni, ahogy a szívünkben él, és ahogy reményeink szerint élnie kell ezentúl is a saját törvényeink, a saját szabályaink és a saját gondolkodásunk szerint.”

Bán Mór felszólalt a Digitális Polgári Körök kecskeméti gyűlésén

A beszélgetés során Szabó Zsófi, a kecskeméti rendezvény házigazdája megkérdezte a részvevőktől, hogy ki a hősük. Többen is Orbán Viktort mondták. Bán Mór válaszában párhuzamot vont a miniszterelnök és Hunyadi Mátyás között:

Én egy olyan példaképet mondok, akinek az élettapasztalatából szerintem Orbán Viktor sokat merít. Hunyadi Mátyásra gondolok, aki hasonlóan bonyolult időben kormányozta ezt az országot nyugat ellen és kelet ellen, és egyedül a nemzeti érdekeket előtérbe helyezve azt gondolom, hogy egy örök példakép és nagyon remélem, hogy nemcsak számomra.

Bán Mór az elsők között csatlakozott az Orbán Viktor által életre hívott egyes számú Digitális Polgári Körhöz.